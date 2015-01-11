Челябинская первокурсница победила на международной научной конференции

Студентка первого курса кафедры «Менеджмент и маркетинг» челябинского филиала финансового университета при правительстве РФ Дарья Крайнова заняла первое место в V международной научной конференции «Человекознание», сообщает пресс-служба вуза. Победу Дарья Крайнова разделила со своим научным руководителем – старшим преподавателем Татьяной Барчуковой. Работа на тему командного потенциала студенческих групп и соответствия направленности ролей требованиям будущей профессии, по мнению организаторов конференции, отличилась высокой научной ценностью. Как отметили в челябинском филиале финуниверситета, диплом I степени на данной конференции присужден был только один, таким образом научная работа челябинской студентки признана жюри лучшей в сравнении с работами представителей нескольких вузов страны. Исследование первокурсницы обошло труды магистрантов и студентов из Алтайского госуниверситета, Армавирского государственного педагогического университета, Самарского государственного экономического университета, Мурманского арктического госуниверситета и других высших учебных заведений России. Работа Дарьи Крайновой опубликована в сборнике материалов V международной научной конференции «Человекознание». Как рассказала завкафедрой менеджмента и маркетинга филиала Наталья Угрюмова, ранее первые результаты исследования, оформленные в виде научной статьи, были заявлены на всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, аспирантов (соискателей) и научных сотрудников «Вклад молодёжи в развитие современной науки и техники». В этом конкурсе в декабре 2016 года студентка челябинского филиала финуниверситета тоже заняла первое место.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-pervokursnica-pobedila-na-mezhdunarodnoy-nauchnoy-konferencii-36558