«Дальневосточные гектары» будут оформлять во всех МФЦ

С 1 февраля россияне получат возможность оформлять заявки на получение так называемых дальневосточных гектаров во всех многофункциональных центрах (МФЦ) России через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ», сообщает Минвостокразвития.

Соответствующий договор заключен между Росреестром и 12 тыс. многофункциональных центров по всей России.

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков уточнил, что до начала третьего этапа выдачи «дальневосточных гектаров» около 20 тыс. сотрудников МФЦ закончат курс обучения по оформлению документов.

По его словам, агентство также проводит вебинары для всех задействованных в дальневосточной программе ведомств и сотрудников МФЦ, разъясняя им специфику работы и возможности использования «дальневосточных гектаров».

Как ранее сообщали «Известия», в целом на Дальний Восток готовы переехать почти 9 млн жителей России, из которых свыше 400 тыс. заявили о своей готовности осваивать бесплатную землю на Колыме. Пока проект носит пилотный характер, и участие в нем принимают сами жители ДФО, однако с 1 февраля возможность оформить в пользование «дальневосточный гектар» получат все жители России.

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