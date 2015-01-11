Спортивная традиция, объединяющая разные поколения

22 января на стадионе "Труд" прошли соревнования по лыжным гонкам классическим лыжным ходом памяти А.А.Карачева. Соревнования проводятся ежегодно радиохимическим заводом производственного объединения "Маяк", при содействии МБУ «Арена», ИП «Экстрим парк», агентства недвижимости «Диалог», при поддержке ФГУП "ПО "Маяк" и волонтеров.

В соревнованиях приняли участие 103 человека. Состоялись забеги на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров.

Самыми молодыми участниками были Солонин Григорий (5 лет) и Лемтюгина Таисия (5 лет). Они были поощрены сладкими призами и памятными подарками.

Самые опытные участники гонки: Лимонова Тамара ФК "Кристалл" с результатом 24.47 (82 года) и Мягков Николай "Союз" с результатом 34.17 (75 лет) - приняли участие в гонке на 3 километра. Участникам лыжных гонок, зарегистрированным на сайте gto.ru, результаты гонки были приняты в зачет выполнения норматива ГТО.

Итоги лыжных забегов:

Мужчины:

1 км. в группе до 10 лет:

1 место - Жирнов Влад ДЮСШ - 5.15

2 место - Кудянов Андрей ДЮСШ - 5.32

3 место - Исмагилов Артем (шк 32) - 5.35

2 км. в группе 11-12 лет:

1 место - Литвиненко Женя ДЮСШ - 10.21

2 место - Панков Александр ДЮСШ - 10.40

3 место - Ковригин Павел ДЮСШ - 13.33

3 км. в группе 13-15 лет:

1 место - Тепляков Даниил (шк 35) - 12.23

2 место - Корпылев Степан (шк 25) - 12.43

3 место - Журавлев Артем (шк 33) - 14.18

5 км. в группе 16-49 лет:

1 место - Ващенко Евгений (КФ "Комета") - 19.13

2 место - Пургин Алексей (КФ "Союз") - 19.18

3 место - Маланин Сергей (КФ "Авангард") - 20.50

5 км. в группе 50 – 59 лет:

1 место - Лапшин Владимир - 24.45

2 место - Акиньхов Александр (КФ "Авангард") - 25.53

3 место - Василёнок Андрей (КФ "Искра") - 37.58

3 км. в группе 60-69 лет:

1 место - Князев Сергей (КФ "Союз") - 11.27

2 место - Иванов Павел (КФ "Спутник") - 13.55

3 место - Корнеев Алексей (КФ "Строитель") - 14.34

3 км. в группе 70 лет и старше:

1 место - Мягков Николай (КФ "Союз") - 34.17 (75 лет).

Женщины:

1 км. в группе до 10 лет:

1 место - Воронина Юлия - 6.14

2 место - Якименко Майа (шк 33) - 6.27

3 место - Исмаилова Аиша (ДЮСШ) - 6.40

2 км. в группе 11-12 лет:

1 место - Литвиненко Женя (ДЮСШ) - 10.21

2 место - Калимуллина Ирина (шк 36) - 16.10

3 место - Потапова Марина (шк 36) - 17.08

3 км. в группе 13-15лет:

1 место - Хлызова Вера (ДЮСШ) - 12.42

2 место - Лукиных Софья (Лицей 39) - 34.55

3 км. в группе 16-49 лет:

1 место - Поджарая Екатерина (ДЮСШ) - 12.07

2 место - Струкова Ольга (МЧС) - 12.43

3 место - Корпылева Анастасия (КФ "Авангард") - 13.02

3 км. в группе 50 лет и старше:

1 место - Летягина Гульниса - 14.13

2 место - Киприянова Ирина - 14.31

3 место - Савельева Елена - 16.03

Для участников лыжных гонок был организован горячий чай, юноши и девушки получили в подарок катание на тюбингах.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Наталии Марковой