Молодая Челябинская художница открывает свою мастерскую печатной графики

30 января в 19.00 в здании регионального отделения «Союза художников России» состоится открытие мастерской печатной графики «Печка», сообщает управление молодежной политики. В Челябинске появится уникальное место, где не только будет осуществляться печать классическими методами российской школы печатной графики, но и будут проводиться мастер–классы, интенсивны и лекции по ручной печати и истории искусств, круглые столы, творческие встречи с художниками Челябинской области и другие мероприятия. Челябинская художница-график Ольга Гражданкина летом 2016 года на всероссийском форуме «Таврида» получила 200 тысяч на создание мастерской, а при содействии Челябинского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» смогла создать на его базе оборудованную площадку, как для печати, так и для проведения лекций. Отметим, что основной задачей мастерской является сохранение, развитие и популяризация российской школы печатной графики, поддержание критериев профессионализма в изобразительном искусстве. Стать участником мероприятий мастерской может стать любой желающий – для этого нужно предварительно записаться в официальном сообществе.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/molodaya-chelyabinskaya-hudozhnica-otkryvaet-svoyu-masterskuyu-pechatnoy-grafiki-36589