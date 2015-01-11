О повышении коэффициента с 1 февраля

В соответствии с постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года предусмотрены повышающие коэффициенты к расчетам размеров платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению для жилых помещений, не оборудованных приборами учета при наличии технической возможности их установки. Величина повышающего коэффициента в 2016 году принималась равной 1,4; с 1 января 2017 года она составляет 1,5. В 2016 году ММПКХ повышающие коэффициенты не применялись.

С 1 февраля 2017 года принято решение применить повышающие коэффициенты 1,5 к расчетам размеров платы за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению для жилых помещений, не оборудованных приборами учета при наличии технической возможности их установки.

Информация предоставлена администрацией ММПКХ.

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