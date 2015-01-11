Анонс предстоящих матчей

Уважаемые болельщики!

К нашей великой радости - эта неделя насыщена хоккеем у нас в городе.

26 января к нам приезжают ветераны ХК "ТРАКТОР", которые сразятся в традиционном товарищеском матче с основным составом ХК "ГРАНИТ". Начало матча в 18-00.

28 января мы начинаем маленькую серию из двух матчей с очень серьёзным соперником - ХК"ПОЛИТЕХНИК". Наши силы равны, и на судьбу матча может повлиять Ваша активная поддержка. Призываем всех, от "мала" до "стара", быть на этом поединке! Команде очень нужна Ваша поддержка! Чемпионат области выходит в завершающую фазу, каждый матч - решающий!

Начало матча в 13-00.

http://afh-ozersk.ru