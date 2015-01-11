Дан старт одному из самых долгожданных проектов для талантливых детей атомщиков России и зарубежных стран «Nuclear Kids-2017»

Дан старт новому IX сезону Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids». В марте-апреле начнутся региональные отборы проекта, а пока стартовал предварительный прием заявок для участия в них. Это необходимо, чтобы определить, где пройдут региональные кастинги.

К участию в проекте приглашаются дети работников атомных предприятий России и жители городов присутствия предприятий Росатома в возрасте от 11 до 16 лет. Региональный отбор проходит в виде собеседования, где надо показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского мастерства. Дополнительные навыки (игра на музыкальных инструментах, знание иностранных языков и другие) приветствуются. Хронометраж выступления регламентирован и не должен превышать 5-7 минут.

Озерчанин Максим Лызлов дважды прошел кастинг для участия в проекте и сыграл в мюзиклах «Станция «Мечта» и «Спроси у Резерфорда». Он уверен, что ребята не должны бояться трудностей и конкуренции, и тогда при желании и упорстве они обязательно станут участниками «Nuclear Kids». «Когда я попал на проект, то понял, что люди, которые меня окружают, и сама атмосфера – это именно то, что я так давно искал. «NucKids» дал мне бесценный опыт, подарил верных друзей и, конечно, раскрыл меня с совершенно другой стороны. Не бойтесь, участвуйте в кастинге, проявляйте себя и идите к своей цели!» – отметил Максим Лызлов.

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте www.nuckids.ru. Итак, начиная с сегодняшнего дня и до 20 февраля включительно организаторы проекта ждут ваших предварительных заявок. Присылайте их на адрес электронной почты [email protected]

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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