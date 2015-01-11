Тракторозаводскому району южноуральской столицы исполняется 80 лет

В театре оперы и балета имени М.И. Глинки 27.01.2017 в 15.00 состоится праздничное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования Тракторозаводского района города Челябинска.
В зрительном зале на праздничное мероприятие соберутся руководители предприятий и организаций, депутаты, сотрудники образовательных организаций, активисты общественных объединений, ветераны и жители района.
С приветственным словом перед гостями выступят глава района Галина Гаврилова и председатель Совета депутатов Тракторозаводского района Сергей Карелин.
Также праздничное мероприятие посетят заместитель губернатора - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын; председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш; глава города Челябинска Евгений Тефтелев; председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.
Памятные награды будут вручены лучшим сотрудникам предприятий и учреждений района а также победителям районного конкурса «Золотой фонд Тракторозаводского района города Челябинска».
В праздничной концертной программе примут участие лучшие творческие коллективы района и профессиональные исполнители. Все гости праздничного мероприятия получат памятные подарки.