Тракторозаводскому району южноуральской столицы исполняется 80 лет

В театре оперы и балета имени М.И. Глинки 27.01.2017 в 15.00 состоится праздничное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования Тракторозаводского района города Челябинска. В зрительном зале на праздничное мероприятие соберутся руководители предприятий и организаций, депутаты, сотрудники образовательных организаций, активисты общественных объединений, ветераны и жители района. С приветственным словом перед гостями выступят глава района Галина Гаврилова и председатель Совета депутатов Тракторозаводского района Сергей Карелин. Также праздничное мероприятие посетят заместитель губернатора - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын; председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш; глава города Челябинска Евгений Тефтелев; председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. Памятные награды будут вручены лучшим сотрудникам предприятий и учреждений района а также победителям районного конкурса «Золотой фонд Тракторозаводского района города Челябинска». В праздничной концертной программе примут участие лучшие творческие коллективы района и профессиональные исполнители. Все гости праздничного мероприятия получат памятные подарки.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/traktorozavodskomu-rayonu-yuzhnouralskoy-stolicy-ispolnyaetsya-80-let-36623