Спешите увидеть: спектакль «Русалочка» — сказка, которая больше не повторится

28 января, в 16:00, в ДК «Маяк» состоится последний показ спектакля «Русалочка», ставшего новогодним подарком юным озерским зрителям.

Студия хореографии «Вдохновение» (руководители – Введенская Г.Е., Шестакова В.Н.) дарит поклонникам танца представление, которое в городе больше не повторится: после него коллектив уедет на конкурс в Подмосковье и потом займется новыми постановками.

Все желающие без возрастных ограничений приглашаются в большой зал Дворца культуры, чтобы стать участниками настоящей сказки, которая в скором времени останется лишь в телевизионной версии: «последний» спектакль решено записать для творческого портфолио, на память.

Вход бесплатный.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Александра Абросимова.