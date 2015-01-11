Южноуральские экономисты готовы обучать предпринимателей региона

В Челябинской области эксперты в области экономики обсудили вопросы поддержки предпринимательства и расставили новые акценты в данном направлении, сообщает пресс-служба челябинского филиала финуниверситета при Правительстве РФ. В рамках встречи специалисты обсудили несколько вопросов, связанных с актуальным положением вещей в сфере инвествложений в экономику Челябинской области. Завкафедрой «Экономика и финансы» челябинского филиала финансового университета при Правительстве РФ, кэн Татьяна Максимова отметила, что в Челябинской области постепенно улучшается инвестиционный климат, повышается активность бизнеса. «Всем понятно, как важны максимально благоприятные условия для инвестора, – говорит Татьяна Максимова. – Но подход должен быть таким, чтобы уютно было и внешним, и внутренним, и государственным, и частным инвестициям. Власти региона создают дополнительные возможности для обеспечения этого уюта. Действует множество организаций, работающих в этом направлении, среди них агентство инвестиционного развития, фонд развития МСП, торгово-промышленная палата. Некоторые из организаций наделены полномочиями предоставлять финансовые ресурсы для инвестиционной деятельности». Эксперт в сфере финансов также обратила внимание на то, что на территории Челябинской области работает ряд программ, направленных на поддержку предпринимательства, корректируется налоговое законодательство. В частности, по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, а также в отношении специальных налоговых режимов (для их применения расширяется перечень льгот, видов деятельности и т.д.). «Однако кое-что еще предстоит сделать, – добавила специалист в области экономики. – Например, в сфере бухгалтерского учета. Необходимо перенаправить вектор формирования экономической информации – не для проверяющих органов, а для инвестора и заимодавца. Как это принято в международной практике в соответствии со стандартами МСФО». В связи с этим, выступив от имени всего образовательного сообщества, представитель филиала финуниверситета отметила, что вузы должны начать готовить специалистов иной направленности – тех, кто будет обладать всеми необходимыми компетенциями подготовки адекватной информации для инвесторов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-ekonomisty-gotovy-obuchat-predprinimateley-regiona-36659