В нашем городе работает детский сад 51, который носит гордое название Центр Развития Ребенка. И действительно, это так, чуткая заведующая Елена Викторовна обхамит любого родителя, который приходит на утренник, забыв вторую обувь, или желая сфотографировать своего ребенка, встает со своего места.

Воспитатели постоянно меняются, на место лучших, приходят худшие, без должного образования, мы стали задумываться с кем проводят свой день наши дети. И почему руководитель детского сада не удерживает сотрудников в Центре Развития Ребенка?

В детском саду с весны не работает бассейн, это очень огорчает и детей, и родителей детского сада, так как все дети очень любили занятия, которые проводила замечательная тренер Ольга Викторовна, которая уволилась из детского сада еще осенью.

После новогодних праздников уволилась Ольга Борисовна, замечательный педагог, которая очень полюбилась и родителям и детям, посещающим ее занятия «Читаем сами».

А теперь мы узнаем от воспитателей, что увольняется еще и наш любимый логопед Ирина Юрьевна, которая столько вложила сил, чтобы исправить неточности в речи наших детей.

Почему же специалисты, которые так необходимы нашим детям, увольняются из детского сада? Хотелось бы, чтобы местный отдел образования прокомментировал, что же все-таки происходит в детском саду № 51?

Неравнодушные родители детского сада № 51