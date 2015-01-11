Озёрск в архивах ЦРУ «продолжает оставаться одним из самых серьёзных пробелов в разведывательной информации…»

Не так давно весь мир облетела ошеломляющая новость: Центральное разведывательное управление США открыло свободный доступ к 13 млн. документов, которые были засекречены в течение всей второй половины прошлого века. Ранее доступ к этим данным можно было получить лишь с четырех компьютеров в Национальном архиве в Колледж-Парк в штате Мэриленд. Открытый архив охватывает историю ЦРУ с момента основания в 1947 году до середины 1990-х годов.

Озёрск, являющийся одним из ключевых центров Советской ядерной программы, не мог не попасть в поле зрения американских разведчиков. Однако непосредственно по запросу «Ozersk» (именно так в документах ЦРУ обозначен наш город) поисковая машина сайта штатовской разведки выдаёт только два документа: короткое исследование бывшего советского физика, сотрудника Принстонского университета Олега Бухарина «The Cold War Atomic Intelligence Game, 1945–70» (можно перевести как «Атомные игры разума времён холодной войны»), а также секретный доклад руководителя одного из отделов ЦРУ Джона Дейча, прочитанный им на специальном заседании комитета по делам правительства Сената Соединённых Штатов.

Аналогичные результат поиска в открытом доступе на официальном сайте Центрального разведывательного управления США после заявленного открытия всех секретных документов наблюдаются и при введении других названий «сороковки», употребляемых в документах: «Chelyabinsk-65», «Chelyabinsk-40», «Kyshtym».

Скудность информации о важнейшем стратегическом объекте СССР, выложенной американской разведкой в открытом доступе, можно объяснить рядом причин. Первая сформулирована в секретном докладе Джона Дейча:

«Советский Союз не смог скрыть от воздушных систем съёмки свою огромную инфраструктуру производства ядерного оружия. К 1965 году разведкой США были правильно идентифицированы и охарактеризованы объекты с более очевидными ядерными признаками, в том числе – все производственные центры делящихся материалов, включая объекты по переработке урана, Саровский центр, сборочные производства в Лесном и Трехгорном, завод по производству в Заречном. Но меры, принятые русскими, оказались очень эффективными и предотвратили изучение из космоса того, что происходит внутри зданий. Например, американская разведка имела трудности в оценке советской программы по производству обогащенного урана для ядерного оружия и реакторов. По данным 1954 года Национальной разведки Эстимейт, имеются лишь скудные доказательства относительно программы разделения изотопов… Отсутствие достаточных доказательств и свидетельств, из которых можно оценить установленные или планируемые мощности, продолжает оставаться одним из наиболее серьёзных пробелов в разведывательной информации о советской атомной энергетической программе».

Возможна и вторая причина, по которой в рассекреченной базе данных ЦРУ практически отсутствует информация, в том числе, о таком важнейшем стратегическом объекте СССР как Челябинск-65. После эпохального рассекречивания архивов американской разведки пресс-секретарь ЦРУ Хизер Фриц Хорниак заявила CNN: «Миллионы выложенных в доступ страниц архива подверглись редакции, но незначительной. Лёгкая редактура была необходима для защиты источников и методов сбора информации, раскрытие которых могло потенциально навредить национальной безопасности». Видимо, сведения об Озёрске и вошли в массив информации, подвергшейся «лёгкой редактуре».

Озёрск.ру