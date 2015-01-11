Тестовая часть останется только в ЕГЭ по иностранным языкам

В этом году ЕГЭ разрешат сдать не только ученикам, но и их родителям.

- Мы организовываем акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Он пройдет 7 февраля, и мы планируем, что эта акция будет традиционной, - рассказал заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, к акции уже подключились 50 регионов.

Он уточнил, что в этот день родители смогут сами пройти через все процедуры экзамена: зарегистрироваться для участия, заполнить бланки, увидеть, как организован контроль на ЕГЭ, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. "Они смогут сами написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. В этом году мы выбрали для демонстрации ЕГЭ по русскому языку", - пояснил Музаев.

Списать на экзамене будет практически невозможно. В 40 процентах пунктах сдачи экзамена задания напечатают и отсканируют прямо на глазах выпускников. Плюс видеонаблюдение и общественные наблюдатели. Так что все 50 тысяч аудиторий, которые отдадут для проведения ЕГЭ, будут под контролем.

- Мы откажемся от тестовой части еще в трех учебных предметах, это химия, биология и физика. Таким образом, тестовой части в этом году на ЕГЭ не будет по всем предметам, кроме иностранных языков, - заметил Музаев.

Все остальные предложения пока находятся на апробации или общественно-профессиональном обсуждении и ЕГЭ этого года никак не коснутся.

Подготовлены видеоконсультации для выпускников, посмотреть их можно на YouTube-канале Рособрнадзора. Кроме того, свои вопросы выпускники смогут задать на "горячей линии" по номеру: 7 (495) 984-89-19.

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной - с 29 мая по 1 июля.

Как правило, самый сложный предмет для выпускников - математика. Даже базовый уровень с первого раза могут сдать не все. Больше всего стобалльных работ бывает по русскому языку. Из предметов по выбору самым успешным можно считать английский язык. На ЕГЭ по английскому в 2016 году лишь 2 процента выпускников не смогли преодолеть минимальный порог.

Успешно наши школьники сдают ЕГЭ по химии, а химия считается одним из самых трудных предметов. Чаще всего ученики выбирают ЕГЭ по обществознанию, физике, профильной математике, информатике.

Обществознание им нужно для поступления на экономические и юридические факультеты. Хотя уже есть предложение экспертов заменить этот предмет в некоторых вузах на историю. По крайней мере, в тех, где раньше вместо обществознания в качестве вступительного экзамена была именно история.

Министр образования и науки Ольга Васильева уже пообещала, что в 2018 году Минобрнауки выделит на исторических факультетах на 25 процентов мест больше.

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