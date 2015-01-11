Внимание – на дороге дети!

Предупреждение связано с тем, что с 1 февраля 2017 года в образовательных организациях Озерского городского округа приостановлен учебный процесс и, как следствие, дети отпущены домой. Задача родителей в этот период минимизировать риск ребенка попасть в дорожно - транспортное происшествие, так как дети большую часть своего времени будут проводить на улице без контроля родителей. Во избежание несчастных случаев Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям организовывать и контролировать досуг своих детей. Вместе разбирать типичные опасные дорожные ситуации.

Мамы и папы должны помнить, что ребенок — полноправный участник дорожного движения. Перед выходом на улицу стоит напомнить ребенку, что дорога - это источник повышенной опасности, поэтому ни в коем случае нельзя играть вблизи проезжей части и выбегать на дорогу. Переходить дорогу следует строго по пешеходному переходу, убедившись, что водитель видит пешехода. Строго настрого запретите ему при переходе проезжей части использовать наушники или разговаривать по телефону - это отвлекает внимание и не позволяет ему контролировать безопасность своего перехода. Для безопасности детей на дорогах просьба обеспечить детей светоотражающими элементами! Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может значительно снизить детский травматизм на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. При этом важно оценивать погодные условия снег, ветер, солнце и туман, а также помнить, что дети видят окружающий мир по-своему, их поведение на дороге непредсказуемо и неожиданно.

Также водителям не следует забывать, что пешеходы во дворах пользуются преимуществом, и быть предельно внимательными не только на дороге, но и внутри дворовой территории, учитывать, что заметить маленького пешехода бывает трудно. Особенно, если он выходит из-за стоящего автомобиля или другого препятствия.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск