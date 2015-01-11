Челябинских школьников научат графическому дизайну

3 февраля в 15.00 центр профориентации «Компас» совместно с центром дизайна «АРТА» проведут бесплатный мастер-класс «Постер в стиле поп-арт» для школьников 8-11 классов, сообщает управление молодежной политики. Ребятам расскажут о профессии графического дизайнера и научат азам программы Adobe Photoshop. За 3 часа мастер-класса на основе своей принесенной фотографии каждый участник встречи сделает постер в стиле pop-art. Вся подробная информация и обязательная регистрация на встречу в социальных сетях. Центр профориентации «Компас» уже на протяжении 5 лет помогает школьникам выбирать свою будущую профессию. Тестирования, экскурсии, занятия по профессиям, тренинги и мастер-классы – это все для того, чтобы каждый человек нашел свое призвание.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskih-shkolnikov-nauchat-graficheskomu-dizaynu-36736