Из подполья – на чердак. Определена дата премьеры спектакля «Яма»!

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»

3, 4, 12 марта – «Яма», А.Куприн

Постановка Никиты Золина

Самые любопытные уже успели посмотреть эскиз к спектаклю «Яма» в настоящей «яме» - театральном трюме, в рамках программы фестиваля «Ночь в театре». Тесное помещение тогда еле вместило всех желающих. Многих разбирало любопытство – что на этот раз поставит Никита Золин?

Из репортажа челябинского журналиста: "Это произведение К.И. Чуковский назвал пощечиной современному обществу. Мы перемещаемся в публичный дом некоего южного города. Наблюдаем за тем, как живут местные девушки лёгкого поведения, лишенные паспорта: страдают, рыдают, радуются, пьют, поддерживают друг друга, мстят, надеются на лучшую жизнь, разочаровываются и … умирают. Зрители живо откликались на все переживания девушек: желали лучшей жизни наивной Любочке (Виктория Кривдина), недоумевали, как оказалась в таком месте бывшая послушница монастыря Тамара (Анна Зотеева), утирали слезу по «гордой и злой» Жене (Кристина Прислонова), благодарили Манечку (Алла Зорина) за искренний и хлесткий монолог" (Елена Мазеева, www.74.ru)

Выносить на суд публики театральный полуфабрикат – всегда большой риск, но в данном случае он себя явно оправдал. На спектакле присутствовала Евгения Тропп, критик из Санкт-Петербурга, кандидат искусствоведения, декан театроведческого факультета, доцент кафедры русского театра РГИСИ, редактор и автор «Петербургского театрального журнала»:

“«Яма» была показана в театральном трюме, под поворотным кругом. Тесное помещение, зажатое между бетонными стенами, над головой — механизмы. Перекрытия превратились в своеобразную «рамку кадра», сквозь которую мы смотрели откровенный фильм про жизнь падших женщин. Действительно, «упали» они на самое дно жизни, ниже почти некуда. Хотя бетонные ступени ведут еще куда-то вниз и за угол, где мыслится общий зал публичного дома, куда являются мужчины в поисках платных утех. Оттуда выходит устрашающая помощница хозяйки заведения, немка Эмма Эдуардовна (Ирина Костерина создала образ чуть ли не надсмотрщицы-садистки). На маленьком пятачке — общая спальня проституток, где они ютятся на виду друг у друга и у зрителей. Маются, томятся, прыгают на неприбранных кроватях от скуки. Даже разыгрывают издевательские сценки, изображая странные запросы своих клиентов.

В железной клетке, отдельно от всех, живет яркая, строптивая отчаявшаяся Женька (темпераментная работа Кристины Прислоновой), скрывающая от всех, что она заразилась: эта клетка еще более усиливает ассоциацию с затхлой тюремной камерой, куда заперли этих женщин. За Женей напряженно следит любящая ее Манька (Манька Маленькая у Куприна) — худая девушка-подросток, с болезненной остротой сыгранная Аллой Зориной. Добрая, простая, глуповатая Любка надеется вырваться из дома терпимости, сбегает со студентом — но понятно, что ее ждет унижение, разочарование и возвращение с позором (Виктория Кривдина точно играет это жалкое незлобивое создание). До поры таинственной и холодной делает свою героиню, красавицу Тамару, явившуюся в бордель из монастыря, Анна Зотеева.

В эскизе заняты только актрисы — у Золина тоже получился исключительно женский мир! И, надо сказать, это сильный ход. Чувствовалось некоторое напряжение публики, зрители-мужчины как-то съеживались и нервно смеялись. Им было не по себе. Такой женский взгляд на противоположный пол оказался неприятным, жестким, разоблачительным. Женщины-героини были в белье, полураздеты перед нами, но и не появлявшиеся на игровой площадке мужчины были разоблачены, «раздеты» до подноготной этим суровым взглядом.

Конечно, спектакль «Яма» вряд ли будет идти в трюме. Но есть надежда, что актрисы «зацепят» те ощущения, что возникли в эскизном существовании, и перенесут в готовые роли. У молодого режиссера и актрис «Нашего дома» получилась работа с современным нервом, с сегодняшним чувством театра, и это очень радует, несмотря на тяжесть темы”(Евгения Тропп, Петербургский театральный журнал).

Мужчин в спектакле так и не появится. В спектакле заняты самые красивые актрисы театра «Наш дом»! Анна Зотеева, Виктория Кривдина, Кристина Прислонова, Алла Зорина и Ирина Костерина. Их дружную компанию дополнит (и, без сомнения, украсит!) Юлия Гусева.

Из театрального подполья спектакль вознесся под крышу – в Мастерскую. Замысел оброс новыми подробностями. Сценографию дополнила ванна, в которой собираются купать одну из актрис. На АлиЭкспресс заказали пару плеток, но… не будем раскрывать всех подробностей сразу. Следите за рекламой!

Юлия Клепикова

Справки по телефону: (35130) 2-68-08. teatr-ozersk.ru

Фото Владимира Чиркова.