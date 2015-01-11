Более 900 южноуральцев заменили паспорт через портал госуслуг

975 жителей Челябинской области уже воспользовались порталом госуслуг для замены паспорта гражданина РФ в 2016 году, сообщает пресс-служба министерства информационных технологий и связи Челябинской области. Согласно информации, имеющейся в распоряжении министерства информационных технологий и связи Челябинской области, по состоянию на конец 2016 года пользователи портала госуслуг чаще всего обращались в МВД России за заменой паспорта в связи с достижением возраста 20 или 45 лет. Ими было подано 601 заявление. 269 человек обращались за заменой паспорта через Интернет в связи с изменением фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения, 105 – в связи с непригодностью документа для дальнейшего использования, 39 человек – по причине утраты или хищения. Оформить документ легко, а, главное, быстро, ведь подача электронного заявления в МВД России займет не более 15 минут. Для этого необходимо зайти на портал госуслуг под своей учетной записью, выбрать свое местоположение для определения ближайшего отделения МВД, куда впоследствии необходимо будет прийти за готовым документом, найти в поисковой строке нужную услугу, например, «Замена паспорта», кликнуть на нее и нажать кнопку «Получить услугу». После этого система предложит заполнить электронную форму. Часть данных будут предзаполнены автоматически, поскольку они содержатся в личном кабинете. После нажатия кнопки «Отправить», заявление попадает в МВД России и мгновенно отражается в личном кабинете пользователя. Там же гражданин может отслеживать статус его рассмотрения: от поступления заявления в ведомство до приглашения прийти за готовым документом. Срок оказания услуги по замене паспорта составляет 10 дней с момента подачи заявления. Услуга действует только в отношении граждан, имеющих подтвержденную учетную запись, то есть посетивших центр обслуживания пользователей портала госуслуг с паспортом и СНИЛС. Таких центров на сегодняшний день более 600. Найти ближайший можно по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. Отметим, что Челябинская область по доступности центров обслуживания занимает 3 место среди других регионов страны.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolee-900-yuzhnouralcev-zamenili-pasport-cherez-portal-gosuslug-36755