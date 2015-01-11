Ушел на рыбалку… Искали спасатели и моряки

05 февраля 2017 в 19.00 с сотового телефона по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступило сообщение от озерчанина о том, что его внук (2000 г.р.) рано утром ушел на рыбалку на оз. Иртяш (обычно рыбачит в р-не «беседки») и до сих пор не вернулся. Сотовый утерян, связаться с ним возможности нет, был одет в зеленую куртку, черный полукомбинезон, при себе имел палатку сине-белого цвета.

Информация была доведена до всех служб экстренного реагирования города. К поискам подключился морской отряд в/ч 6777 - моряки прочесывали акваторию озера на двух снегоходах. Спасатели проверяли береговую линию и прибрежную полосу.

В 20.00 был дан отбой тревоги: молодой человек вернулся домой. Оказалось, что он с другом уехал рыбачить на озеро Аргази.

Убедительная просьба к любителям подледного лова!

При выезде (выходе) на зимнюю рыбалку обязательно сообщайте родственникам точное место, куда вы направляетесь и берите с собой средства связи!

Единый телефон спасателей и пожарных – 112.

http://www.ozerskadm.ru