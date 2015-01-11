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| Авторские разделы » Евгений Шитиков

Как благоустроить дворы в Озерске?

На прошлой неделе стало известно, что Озерск в 2017 году получит 28 млн рублей на благоустройство дворовых территорий. Конечно, всех проблем наших дворов эта сумма не решит, но все равно это очень серьезные деньги, которых наши дворы не видели уже много лет. НО! Какие конкретно дворы получат средства, пока никто не знает. Очевидно одно: на всех не хватит, а значит, конкурсная комиссия будет выбирать по каким-то критериям. И я уверен на 99%, что таким критерием станет интерес самих жителей к благоустройству своей территории. То есть в этих домах должны быть сформированы активные Советы МКД или просто инициативные группы, которые смогут взять на себя часть организационной работы по благоустройству своего двора.

В прошлом году я исследовал 84 детских площадки во дворах Озерска и поселка Новогорный (до Метлино и Татыша не доехал, увы). Исследование проходило не просто по принципу «нравится/не нравится», а оценивалось состояние площадки (новая, обновленная или ветхая) и безопасность и удобство для детей (хорошо, средне и очень плохо). Конечно, в этом исследовании присутствует некоторая степень субъективизма – я не эксперт по безопасности детских площадок и оценить оборудование мог лишь визуально, и конечно, обследовать ВСЕ дворы Озерска у меня не было ни сил, ни времени. И тем не менее получилась неплохая исследовательская работа «в поле» и отчет с рекомендациями, от которых можно оттолкнуться.

Сегодня представляю вам текстовую версию моего отчета по лучшим и худшим детским площадкам на ДОКе. Конечно, удалось пройти не все дома – например, почти полностью из поля моего внимания выпали улицы Семенова, Калинина, Октябрьская, Монтажников, начало Луначарского. Но думаю, описанные проблемы являются типичными для многих дворов. Итак, если вы сами живете в таком доме или знаете кого-то, и хотите изменить ситуацию к лучшему, пришло время задуматься об этом.

Плохие детские площадки на ДОКе:

1. Карла Маркса, 4 - Спортплощадка старая, не окрашена, в некоторых местах отсутствует ограждение

2. Карла Маркса, 19 - Старые качель, карусель и горка

3. Детская площадка у городского пруда - требуется покраска деревянных элементов конструкции

4. Карла Маркса, 32 - Площадка старая, небезопасные для детей и неэстетичные элементы конструкции (горка, карусель, качель). У спортплощадки частично разрушено ограждение, рядом проходит «стихийная» объездная дорога. Стыдно для такого большого дома иметь такую площадку

5. Семенова, 3 - спортплощадка частично утратила ограждение, мероприятий там давно не проводится

6. Иртяшская 3/1 - Опасный «крестообразный» элемент, конструкции нуждаются в покраске

7. Иртяшская, 13 - не хватает озеленения

8. Гайдара 27 - балансиры находятся прямо на асфальте, нет никакой защиты детей от падений, отсутствует озеленение

9. Матросова, 34 - есть выступающие острые края и небезопасные качели, бессмысленный лабиринт

10. Гайдара, 24 - Спортплощадка на твердую «4» (только нет 1 баскетбольного кольца), но качели очень опасны

11. Гайдара, 11 - Самая худшая площадка на ДОКе! Очень много острых и опасных элементов, очень крутая и опасная горка, очень неустойчивая широкая качель. Несмотря на попытку покраски, имеет внешний вид крайне неэстетичный. Больше похожа на клетку!

12. Карла Маркса, 23 - Спортплощадка непригодна к использованию: полностью разрушены ограждения, отсутствуют ворота и баскетбольные кольца, зарастает сорными деревьями и лопухом.

13. Октябрьская, 15 - Просто удивительно, как такой богатый дом не может сделать нормальную детскую площадку для детей

14. Иртяшская, 10 - дом, где живет начальство, удивляет убогостью детской площадки. Видимо, дети и внуки играют не здесь

15. Карла Маркса, 32 (новые корпуса) - древние и несуразные элементы, а также из-за отсутствия полива засохли саженцы

Но не все так плохо, есть и удобные ухоженные дворовые территории. К примеру:

1. Луначарского, 15 - Конструкции изготовлены из дерева, хорошо окрашены, УК ОСЖС

2. Карла Маркса, 16 - Детская площадка установлена по городскому конкурсу (субсидии УК для благоустройства двора), УК ОСЖС

3. Калинина, 14 - Площадка огорожена, конструкции новые, детей много играет. Выполнена в рамках конкурса проектов благоустройства. УК ЖРЭЦ-4

4. Музрукова, 41 - Новая площадка, установлена в 2014 году по конкурсу соцпроектов. Активно работал Совет дома и УК ЖРЭЦ-4

5. Игровая площадка у Храма - Самая лучшая детская площадка в городе! Обожаема детьми и родителями! Очень безопасна – единственная площадка с резиновым покрытием. Есть ограждение, сторож-охранник, присматривающий за порядком

Если в этих домах будут сформированы активные Советы МКД или просто инициативные группы, которые смогут взять на себя часть организационной работы по благоустройству своего двора, тогда вполне возможно, ваш дом получит средства на благоустройство двора.

У общественного движения «Зеленый Озерск» есть практический опыт в реализации проектов благоустройства как дворовых, так и общественно значимых городских территорий (благоустройство нескольких спортивных и детских площадок, содействие активным жителям в благоустройстве дворовых территорий, проект «Цветущий город» и «Живой пруд»), и мы готовы им делиться. Прежде всего мы предлагаем активным жителям проявить себя, заявить о своих интересах в плане благоустройства дворовых территорий. Тогда мы сможем понять, какие именно практические знания и конкретные ресурсы для благоустройства дворов нужны озерчанам, и постараемся найти их для вас. Вступайте в нашу группу ВКонтакте https://vk.com/ozersk_green и следите за новостями проекта #ЖКХОГО

Координатор движения «Зеленый Озерск»

Евгений Шитиков

Ключевые теги: благоустройство дворов.

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