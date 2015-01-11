День, когда в храме празднуется собор

В храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска престольный праздник отмечался в этом году 5 февраля. Как известно, нижний придел нашего храма освящен в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этом году именно на 5 февраля выпал день, в который Русская Православная Церковь вспоминает подвиг наших соотечественников, тех, кто остался до конца предан своим идеалам, своей вере и отечеству.

В связи с различием практик, принятых в Русской Зарубежной Церкви и в Церкви в Отечестве относительно времени празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Архиерейский Собор 2013 года определил установить празднование Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской: 7 февраля (25 января по старому стилю), в случае совпадения этого числа с воскресным днем; в предшествующий этой дате воскресный день, если 7 февраля (25 января по старому стилю) приходится на дни от понедельника до среды; в последующий этой дате воскресный день, если 7 февраля (25 января по старому стилю) приходится на дни от четверга до субботы.

За первые два года революционной смуты в России – в 1917-18 годах – в России были расстреляны 20 тысяч православных священников, об этом сообщил председатель Императорского Палестинского Православного Общества Сергей СТЕПАШИН.

Некоторую статистику по революции глава Императорского Палестинского Православного Общества привел 23 января на заседании Оргкомитета по подготовке мероприятий к 100-летию революции 1917 года.

«К 1920 году в стране осталось всего 4 действующих архиерея, из 60 тысяч храмов сохранилось 100. Нигде в мире такого не происходило!» – подчеркнул Сергей Степашин, рассказав о 20 тысячах расстрелянных священников в 1917-1918 годах.

По его словам, Императорское Палестинское Православное Общество активно подключилось к проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции, так как, «пожалуй, из всех революций, которые происходили в мире, это была единственная революция в мире, направленная против основ религии, против Русской Православной Церкви, против, по сути дела, нашей культуры».

«Она ударила по становому хребту русской нации, интернировала цвет нации – несколько миллионов человек», – добавил Сергей Степашин.

Кроме того, в минувшее воскресенье вспоминалась евангельская притча о мытаре и фарисее. Как связана эта притча с историей ХХ века? На это обратил внимание настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН:

- …И вот этот фарисей, он, конечно, не грабитель, он, в общем-то, не обидчик людей, он не прелюбодей, как другие. Мало того, он, как говорит сам в себе, постится два раза в неделю, десятую часть (десятую часть! кто сейчас может этим похвалиться?) отдает из того, что имеет, отдает на Церковь, отдает нищим.

И вот запомним, братья и сестры, с самого начала нашего пути к Великому посту, который предваряет нынешняя неделя, пост и молитва и добрые дела, оказывается, могут не приближать нас к Богу вовсе, а наоборот – отдалять от Бога, отдалять нас от людей.

Пост и молитва, и милостыня, как раз существуют для того, чтобы мы научились смирению и любви к Богу и к человеку. Фарисей постился, фарисей давал милостыню, фарисей десятую часть отдавал на храм, он помогал нищим, но презирал при этом и ненавидел других людей, которые, по его мнению, не делают этого. Он надмевался, он превозносился не только пред людьми, но и в молитве своей тщеславился перед Богом. И вообще, зачем ему такому замечательному и безгрешному было приходить в храм, если Бог отправляет его домой ни с чем?

И Господь показывает это ложное благочестие, то фарисейство, которое неистребимо в человечестве. И живо до сих пор среди христиан. И может быть, это фарисейство явилось причиной того, что в нашем отечестве сто лет назад произошел страшный переворот, который именуют революцией. Но революция должна служить изменению общества к лучшему. А у нас получилась гражданская бойня.

Потому что, видимо, каждый сам за себя встал, и уже не понимал, что происходит вокруг. Каждый сам для себя стал этим фарисеем, но не тем мытарем, который открыл сердце Богу истинным покаянием. И вот высокое до того времени зеленое дерево, не имеющее плода, оказалось гнилым внутри...

Поскольку в этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову, после литургии была отслужена панихида по жертвам репрессий.

По традиции после богослужения все желающие прошли в зал духовно-просветительского центра «Первоцвет», где была показана литературно-музыкальная композиция по мотивам книги Наталии Скоробогатько «Рассказы о Святителе Луке (Войно-Ясенецком). Удивительная жизнь, ставшая житием». В композиции использовалась музыка А.Шнитке, Смольяниновой, Д.Шестаковича, стихи А.Тарковского. Постановку осуществил актер театра «Наш дом», заслуженный артист России Николай Павлович Скрябин, в качестве исполнителей выступили Е.Конради, У.Полухина, А.Савичева, В.Акимова.

В зале за время постановки создалась такая сердечная атмосфера, что когда отзвучали финальные аплодисменты, зрителям еще долго не хотелось расходиться. Словно не хотелось расставаться архиепископом Лукой, чьи мощи, по-прежнему оставаясь в Симферополе, теперь снова пребывают в России…

Александр Волынцев

Видеозапись литературно-музыкальной композиции