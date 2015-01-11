За своими штрафами нужно следить и платить их вовремя

В Озерском городском округе растет количество штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые из ГИБДД отправляются на взыскание судебным приставам. Как происходит работа с задолженностями – на этот и другие вопросы ответил начальник отдела-старший судебный пристав Виталий Рогозин.

- Начну с неутешительной статистики: только за первый месяц 2017 года нами было обращено взыскание на денежные средства 1132 человек в общей сумме 1 млн. 600 тысяч рублей (часть средств уже взыскана). К этим цифрам следует добавить, что в число должников попадают чаще всего «лихачи», нарушившие скоростной режим, и среди них есть такие, у которых имеется до 10 неоплаченных штрафов либо задолженность составляет свыше 10 тыс. рублей.

Особо надо отметить, что работы у нашего отдела год от года прибавляется – так, в 2016 году мы возбудили судебных производств, связанных со штрафами ГИБДД, на 300 процентов больше, чем в 2015 году.

- Уточните, пожалуйста, о каких правонарушениях идет речь?

- Мы говорим о тех случаях, когда Госавтоинспекция сама уполномочена составлять протоколы и о том, когда правонарушение фиксируется автоматически системами видеонаблюдения, которые в Озерске имеются.

- Как происходит взыскание долга за нарушение правил дорожного движения (ПДД)?

- С момента нарушения у автомобилиста есть 10 дней на обжалование решения ГИБДД, если он не согласен с наличием факта нарушения ПДД. Еще 60 суток дается на добровольную оплату штрафа (следует напомнить, что при оплате штрафа в течение 20 дней можно сэкономить половину суммы). По истечении этого срока штраф уходит из ГИБДД на взыскание приставам. Возбуждается исполнительное производство. Должнику отправляется уведомление. Но нужно помнить, что при его доставке могут быть сбои. Поэтому лучше проверять наличие задолженности и характер требований в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Челябинской области www.r74.fssprus.ru. – где на главной странице есть услуга «Узнай о своих долгах». Необходимо просто внести фамилию, имя, отчество человека и дату рождения.

Одновременно с этим ФССП запрашивает у банка информацию о счетах должника. И в течение одного-двух дней финансовая организация списывает сумму долга, пять дней деньги хранятся на депозитном счете, а потом распределяются на счета взыскателей. Бывают случаи, когда на банковских счетах должника не хватает средств. Тогда банк накладывает арест на счета.

- Что следует предпринять, чтобы его снять?

- Необходимо, во-первых, обратится к приставу-исполнителю и узнать подробности об аресте, во-вторых, оплатить недостающую сумму. Пристав отправит в банк документ об отмене ограничения по счетам, копию которого как подтверждение лучше лично отнести в банк для верности и ускорения процесса. Тогда, в зависимости от банка, в течение одного-десяти дней произойдет разблокировка счета.

- Получается длинная история, а ведь прежде чем пристав доберется до банковских счетов, у должника есть довольно много времени на то, чтобы добровольно погасить долг.

- Эксперты уже не в первый раз напоминают, что автомобилист сам должен следить за своими штрафами. Нередки случаи, когда информация о штрафе доходит до нарушителя уже в момент взыскания со счета. Чтобы этого избежать, мы рекомендуем водителям: проверяйте выписанные штрафы с помощью специального сервиса ГИБДД, зарегистрируйтесь на портале госуслуг и подпишитесь на смс-рассылку.

- Списание суммы долга с банковского счета зачастую вызывает у жителей округа немало отрицательных эмоций, может быть, потому что они боятся остаться без средств к существованию?

- В законе прописан ряд доходов, на которые не может быть направлено взыскание — это, к примеру, алименты, пенсия по потере кормильца, социальные выплаты, пособия и другие (с полным перечнем можно ознакомится в ст. 101 ФЗ 229 «Об исполнительном производстве»). Чтобы «защитить» социальные выплаты от списания, должник обязан при получении постановления о возбуждении исполнительного производства сообщить приставам счета, взыскивать долг с которых нельзя, или можно, но с ограничением. Это важно, так как пристав не обладает информацией о «природе счета», на котором находятся денежные средства, принадлежащие должнику. При документальном подтверждении назначения счета, деньги будут возвращены.

- Но это не освобождает от оплаты задолженности?

- Нет. Существуют и другие меры взыскания, и мы их применяем: арест имущества, если штрафы свыше десяти тысяч рублей — лишение права управления автомобилем и запрет выезда за границу (семь озерских должников в 2016 году получили такое ограничение).

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