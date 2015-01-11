В историческом музее пройдёт день метеорита

В среду, 15 февраля, в Государственном историческом музее Южного Урала отметят День метеорита. Все гости смогут прикоснуться к осколку метеорита Челябинск – «младшему брату» того самого гигантского фрагмента весом более 500 килограммов, хранящегося в экспозиции, сообщает пресс-служба учреждения культуры. Дотронуться до метеорита и загадать желание можно будет с 11 по 15 февраля включительно. В эти же дни посетители, купившие билет на постоянную экспозицию, станут участниками лотереи «Получи метеорит!». Победителей ждут оригинальные подарки – пять небольших осколков легендарного метеорита Челябинск в фирменной упаковке. Они достанутся обладателям случайно выбранных билетов. Для участия в розыгрыше необходимо написать на погашенном билете свои имя, фамилию и номер телефона, затем положить билет в специальный ящик, установленный в зале природы и древней истории. Розыгрыш призов состоится 15 февраля в 15.00 рядом с витриной, в которой хранится метеорит Челябинск. С 11 по 15 февраля экскурсоводы музея проведут для всех желающих тематическую экскурсию «Космический странник», на которой расскажут о планетах и звездах, кометах и, конечно, метеоритах – каково их происхождение и природа. Все участники получат памятку, которая научит отличать настоящие метеориты от обыкновенных земных пород. В четвертую годовщину падения метеорита «Челябинск» исторический музей приглашает не только полюбоваться его самым большим фрагментом, поучаствовать в розыгрыше призов, побывать на экскурсии «Космический странник» и загадать желание, прикоснувшись к небесному телу, но и посмотреть документальный фильм, посвященный падению метеорита, которое произошло в Челябинске 15 февраля 2013 года.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-istoricheskom-muzee-proydyot-den-meteorita-36848