Общественные контролеры получили возможность инспектировать предприятия

Завтра, 10 февраля, по инициативе Общественной палаты Челябинской области состоится круглый стол на тему «О взаимодействии некоммерческих экологических организаций с надзорными органами в рамках общественного экологического контроля», сообщает пресс-служба Общественной палаты. В мероприятии примут участие представители Общественной палаты Челябинской области, министерства экологии региона, южноуральского управления Росприроднадзора, главного управления лесами Челябинской области, а также некоммерческие организации – благотворительный экологический фонд «Моя планета» и эко-движение «Время Че». Модератором встречи выступит председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. Участники круглого стола обсудят вопросы практики совместной работы надзорных органов и общественных организаций, опыт работы некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды, а также порядок организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды. Круглый стол состоится 10 февраля в малом зале правительства Челябинской области (г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж). Начало мероприятия в 15.00.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/obshchestvennye-kontrolery-poluchili-vozmozhnost-inspektirovat-predpriyatiya-36842