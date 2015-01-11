Нет подписи — нет штрафа

Водитель может избежать ответственности, если в ГИБДД неправильно оформили копию постановления о штрафе. Даже если сам факт нарушения Правил дорожного движения подтверждается данными систем автоматической фото- и видеофиксации. Как разъяснил Верховный суд РФ, небрежность или забывчивость сотрудника полицейского ведомства, не поставившего свою электронную подпись под официальным письмом о наказании за явное нарушение, превращает документ в пустышку.

Вот такие выводы следуют из постановления Верховного суда РФ, которое было принято после рассмотрения жалобы водителя из Перми.

Летом 2012 года Центр автоматизированной фиксации правонарушений ПДД признал пермского водителя виновным в превышении скорости по части 2 статьи 12.9 КоАП (статья предполагает штраф до одной тысячи рублей).

Согласно материалам дела, человек получил копию постановления, в котором отсутствовали сведения об электронной цифровой подписи должностного лица, вынесшего его. Это обстоятельство противоречит части 3 статьи 28.6 и частям 6 и 7 статьи 29.10 КоАП РФ. Таким образом, юридическая сила документа не была подтверждена.

Тогда водитель обратился в Верховный суд, который установил, что ответчик получил копию постановления о привлечении к административной ответственности без электронной цифровой подписи вынесшего его должностного лица.

И суд пришел к решению, что таким образом юридическая сила документа не была подтверждена .

Верховный суд в своем решении отметил, что водитель неоднократно пытался обратить внимание нижестоящих судов на этот факт, который по непонятным причинам был проигнорирован.

В постановлении Верховного суда РФ напоминается процедура привлечения водителей к ответственности в случаях, когда нарушения были зафиксированы с помощью фото- или видеокамер, работающих в автоматическом режиме.

Если автомобилистом нарушены Правила дорожного движения, то системой автоматической фиксации создается протокол и формируется штрафная квитанция. Обычно вместе со штрафом приходит фотография, на которой зафиксирован факт нарушения. В таких ситуациях протокол не составляется, а постановление по делу выносится без участия правонарушителя. Ему лишь направляется копия постановления.

Частью 6 статьи 29.10 КоАП установлено, что в таких случаях решение оформляется в форме электронного документа. При этом юридическая сила такого документа обязательно должна быть подтверждена электронной цифровой подписью.

Понятно, что касается направляемых водителям копий, то они делаются путем перевода электронного документа на бумагу.

Но при этом подпись сотрудника ГИБДД должна на ней присутствовать обязательно.

Суд напомнил, что для наказания такого нарушителя необходимо не только установить факт совершения правонарушения, но и "соблюсти установленный законом порядок его привлечения к административной ответственности".

Вот поэтому водители не всегда обязаны реагировать на "письма счастья" от госавтоинспекции: если уведомления о нарушении Правил дорожного движения оформлены неверно, то автовладелец не понесет никакой ответственности.

Такое разъяснение дополнительно сделал Верховный суд РФ, отменяя штраф водителю из Перми за превышение скорости.

Кроме того, Верховный Суд РФ отменил постановления и акты двух судебных инстанций и прекратил производство по этому административному делу за истечением срока давности.

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