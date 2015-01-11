Творческий подарок ко Дню защитника Отечества

В преддверии главного мужского праздника Дня Защитника Отечества Дворец культуры «Строитель» МБУ «КДЦ» 17 февраля в 19.00 часов представит концертную программу «О том, что дорого и свято…» с участием Муниципального русского оркестра «Россияне».

Незабываемым творческим подарком станут выступления солистов оркестра: Александра Великанова и Натальи Федотовой, Олега Шакова и Натальи Ренёвой, Евгения Черкашина, дуэта Тамары Гусевой и Виктории Чернышёвой. Порадуют своей грацией и хореографическим мастерством участники танцевального коллектива «Купава». Неповторимую ноту вокальной импровизации внесут юные вокалистки София Антонинкова и Мариэтта Киргетова.

В исполнении участников концертного проекта прозвучат популярные классические и эстрадные произведения как уже известные и полюбившиеся озёрскому зрителю, так и новые, не менее яркие и выразительные! Подарите себе праздник от встречи с прекрасным миром искусства!

Юлия Волевач