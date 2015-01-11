Как из мухи сделать слона - 3

Порассуждаем о нормативе на воду ГВС и ХВС.

Квитанция за январь 2017 года предъявляет мне к оплате:

Вхо В Целях Содерж. Ои (тариф 98,81 руб/м3) = 0,3592 м3

Хвс В Целях Содерж. Ои (тариф 10,5 руб/м2) = 0,3546 м3.

Всего 0,7138 м3. В подъезде 10 квартир.

0,7138 м3 х 10 кв. = 7, 138 м3 или 7138 литров.

Предъявлена площадь ОИ ХВС = 310 м2. Это площадь 4-х подъездов. На наш подъезд приходится 310 м2 : 4 подъезда = 77,5 м2.

Теперь определим, сколько воды тратит УК на 1 м2.

7138 литров : 77,5 м2 = 92 литра - это на бумаге.

В жизни все по-другому. Все мы знаем, что в наших подъездах старых домов негде налить воды. И женщина с ведром 8 литров стучится в квартиру на 4 -м этаже, и просит налить воды. И этими 8 литрами вымывает весь подъезд.

Об общедомовых приборах учета порассуждаем в следующий раз.

Юрий