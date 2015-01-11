Как из мухи сделать слона — 4, или Мыльный пузырь

В предыдущей заметке «Как из мухи сделать слона 3» после простых арифметических расчетов мы выяснили, что только одна квартира по нормативам должна оплатить 0,7138 м3 горячей и холодной воды, а 10 квартир нашего подъезда 7,138 м3 горячей и холодней воды, что в пересчете на 1 м2 составляет 92 литра. Абсурд и Мыльный пузырь!

Но авторы нормативов не посчитали эти цифры абсурдом и решили, если в доме, к примеру, как нашем, 40 квартир и переливается по нормативам 28,552 м3 холодной и горячей воды, необходимо непременно установить ОБЩЕДОМОВЫЕ счетчики горячей и холодной воды. Еще один Мыльный пузырь!!!

Если посмотреть технические характеристики ОБЩЕДОМОВОГО счетчика воды, то он начинает давать правильные показания при минимальном расходе воды через трубу = 0,030 м3/час и наливаемые в ведро 8 литров, он просто не почувствует и не сосчитает. Также не посчитает наливаемые в квартирах в кастрюлю или в чайник воду и т.д. и т.п. Правда придумали комбинированные Общедомовые счетчики воды, которые представляют из себя комбинацию обычного Общедомового счетчика и индивидуального (типа квартирного) счетчиков воды с электромагнитным клапаном. Стоимость такого счетчика может превышать 100 тысяч рублей.

Однако наша реальная жизнь никак не хочет укладываться в эти нормативы.

По всей необъятной России, как и в наш дом, приходит Женщина с Ведром, к примеру, 8 литров, стучится в дверь квартиры (большинство домов России старые и Общее Имущество этих домов не оборудовано устройствами забора воды в ведро и устройствами водоотведения грязной воды), и одним или двумя ведром отмывает наш подъезд. И, поскольку нет возможности слить грязную воду в систему водоотведения дома – выходит на улицу и выливает ее на землю.

В реальной жизни речь может идти только об установке в домах, оборудованных для обслуживания Общего Имущества дома вентилями горячей и холодной воды, индивидуальных (типа квартирного) счетчиков горячей и холодной воды, но никак не Общедомовых счетчиков воды.

ИЗ ВСЕГО ВЫШЕСКАЗАННОГО СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ОДИН ВЫВОД:

ОБЩЕДОМОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ нам НЕ НУЖНЫ, также как НЕ НУЖНЫ НОРМАТИВЫ изливающие только на 1 м2 Общего Имущества Дома 92 литра воды.

P.S. Следует уточнить, что нормативы нам продиктованы постановлением правительства РФ от 26 декабря 2016 года № 1498.

Юрий