Южноуральцам предлагают принять участие в конкурсе «Читающая страна»

Комиссия IV Всероссийского заочного конкурса по продвижению книги и чтения «Читающая страна» объявила о начале приема работ, сообщает министерство образования.
В 2017 году «Читающая страна» предлагает создать короткий рассказ-ролик о книге рекламно-иллюстративного характера, объединяющий литературу, визуальное искусство и электронные технологии (буктрейлер). Для работы можно взять как современное произведение, так и литературную классику на русском языке.
Рассказ-ролик может быть представлен в разных форматах. Мини-фильм о произведении, основанный на видеоматериале, ролик, представляющий из себя набор слайдов с цитатами и иллюстрациями из книги или мультипликационный фильм.
Буктрейлер должен заинтересовать зрителей на прочтение того или иного произведения.
По итогам экспертизы все работы получают диплом читателя. Лучшие – награждаются бронзовыми, серебряными или золотыми дипломами, педагогам направляются благодарственные письма, а руководители организаций, представители которых одержали победу в конкурсе, отмечаются специальными электронными дипломами и благодарственными письмами. Обладателю гран-при будет вручен специальный денежный приз.
Работы принимаются до 30 июня 2017 года.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.