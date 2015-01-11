Бедана шурво по-эмирски

Бедана шурпа – блюдо знатное. Вариантов его приготовления, как, впрочем, и в любом другом случае, море. Можно предварительно обжарить перепелок, а можно их не мучать, можно ограничиться совсем простым вариантом по типу кайнатма шурпы: перепелки, картошка, морковка, лук, а можно угоститься по-королевски, приложив чуть-чуть усилий. Вот этим сегодня и займемся.

Самое сложное в этом блюде – раздобыть перепелок. А уж если раздобыли, то будем себя баловать.

Возьмем для шурпы на 6 перепелок:

1 луковицу

1 морковь

3 помидора

3 зубчика чеснока

6 картошек

стручок острого перца (по желанию)

6 перепелиных яиц

зиру

черный молотый перец

соль.

Для фарша:

150 г баранины,

150 г куриной печени

50 г курдюка

50 г риса

1 луковицу

зиру

черный молотый перец

соль

столовую ложку рубленой кинзы

растительное масло для обжарки (по желанию).

Первым делом поставим варить перепелиные яйца. В принципе, элемент совсем не обязательный. Ни вкуса, ни запаха шурпе не даст. Зато будет красиво, да к тому же свою нотку в общем фоне все равно добавит. И потом… понты ведь тоже никуда не денешь))) Яйца нужно просто сварить, охладить и очистить. Пусть полежат себя, дожидаясь своего часа.

Теперь примемся за фарш. В кипящую воду опускаем куриную печень и варим ее пАру минут. Она должна только схватиться. Так ее будет удобнее резать. Проварив, выкладываем на тарелку, чтобы остывала.

Теперь рубим мясо, мелко режем лук и соединяем все это в одной чашке.

Режем мелкими кубиками курдюк и добавляем к мясу.

Режем мелкими кубиками печень и тоже отправляем к мясу.

Добавляем в фарш рис, кинзу, зиру, черный перец, солим и хорошо вымешиваем.

Добавляем немного холодной воды и снова вымешиваем. Теперь накрываем чашку крышкой и отправляем в холодильник на полчаса.

Через полчаса начинаем фаршировать перепелок.

Только фарша в них влезает совсем немного – чуть больше столовой ложки. Куда его девать? Да сделать фрикадельки! Шурпа-то по-эмирски! Фрикадельки пока поместим в холодильник.

И приступаем к бульону. Морковь режем крупно, луковицу можно оставить целиком, помидоры либо пополам, либо на четвертины, картошку по обстоятельствам: если крупная, то режем до вменяемости, если мелкая – оставляем целой. Рубим чеснок. Все закладываем в казан и заливаем холодной водой.

С перепелками возможны варианты. Если хотим насыщенный бульон, то положим перепелок в холодную воду с самого начала вместе с овощами, если хотим оставить соки в птичках, то положим их уже в закипевшую.

Доводим шурпу до кипения, снижаем огонь до легкого бульканья, снимаем пену, солим, добавляем специи и оставляем булькать на полтора часа.

В завершение выловим луковицу и опустим в шурпу фрикадельки. По желанию их вначале можно немного обжарить. Пусть поварятся 20-30 минут.

Ну что ж, готово! Разливаем в кассы (глубокие тарелки), положив в каждую по фрикадельке, перепелке и перепелиному яичку, а также обильно посыпав зеленью. Вот это еда!