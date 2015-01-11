«Золотой петушок»: новейшая история

В 2000 году театр принял участие в VIII региональном фестивале «Большой Урал» в Челябинске. Спектакль «Маленькая Баба-Яга» получил две награды: «За самый добрый спектакль», а также диплом «За лучшую женскую роль» получила актриса Светлана Медведева, сыгравшая Маленькую Бабу-Ягу. Но главной победой для «Золотого петушка» стало приглашение в Москву на первый международный фестиваль театров кукол, посвященный 100-летнему юбилею С.В.Образцова.

В 2001 году театр кукол «Золотой петушок» стал членом международного союза деятелей театров кукол UNIMA.

С 2002 года по 2006 год – тяжелый период в истории театра. Это постоянная чехарда смены руководителей, конфликт труппы театра с новым главным режиссёром, который повлёк за собой уход из театра целой группы ведущих актёров. Труппа театра на протяжении нескольких лет состояла из трёх человек: актёра и двух актрис.

Соответственно снизился и художественный уровень спектаклей, за ним последовала и потеря зрителя. Театр стал напоминать «тихое болото».

Возрождение театра кукол выпало на долю нового директора театра – Владимира Кулика, назначенного в 2006 году. В этом же году в труппу театра вливаются талантливые молодые актеры Светлана Трофимова-Ерохина и Дмитрий Ерохин.

Новый руководитель направил свои усилия на формирование новой труппы. В связи с чем им был придуман и учрежден «Открытый театральный фестиваль студенческих дипломных работ «ДИП-студия». Раз в два года со всех концов страны в Озерск съезжались выпускные курсы кукольников ведущих театральных школ, а также директора и художественные руководители театров, которые могли оценить талант студентов и пригласить выпускников на работу.

Это уникальный и единственный в России проект, и реализован он именно в нашем маленьком, уютном, теплом, «радиационном», провинциальном, закрытом городке под названием Озерск.

И уже третий по счету фестиваль из регионального перерос во всероссийский.

А в работе последнего принимало участие около 150 человек. Его постоянными участниками стали студенты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Новосибир-ска, Иркутска, Ярославля. В Озерск приезжают руководители театров кукол со всех концов страны. Таким образом, фестиваль превратился в Российский театральный форум-биржу.

В рамках фестиваля студенты показывали свои дипломные спектакли и лучшие работы, проводились творческие лаборатории педагогов, семинары директоров и режиссеров, мастер-классы с участием ведущих театральных деятелей и мастеров театральных школ, пресс-конференция, а также актерские клубы, капустники и творческие встречи.

Для Озёрского театра кукол удачной оказалась третья «ДИП-студия», так как половина курса знаменитого педагога С.К.Жукова (ЕГТИ) были приглашены в труппу театра, что увеличило её состав на две трети.

В репертуаре театра в 2006 году появляются новые спектакли: «Огниво» С.Гальперина, «Кошкин дом» С.Маршака, «Конёк-Горбунёк» П.Ершова. Восстанавливаются старые спектакли театра «Маленькая Баба-Яга» Пройслера; «Иванушкина дудочка» Орлова.

И одно из главных изменений сезона 2007 года – приглашение в театр художественного руководителя Натальи Шимкевич. В сезоне 2007 – 2008 года можно с уверенностью утверждать, что наступили новые времена. Театр кукол переживает свой «ренессанс».

Актёры получили неоценимый опыт при работе с приглашённым питерским режиссёром з.а. РФ Борисом Макаровым, который поставил перед ними условие: движение к высокому уровню актёрского мастерства.

В афише театра 2007 – 2008 года появляются новые названия: «Неживой зверь» (Н.Тэффи), «Опоздавшая сказка» (по мотивам «Как Иван-дурак царевичем стал» С.Седова) и «Всё дело в шляпе» (В.Скиданова) в постановке Н.Шимкевич; «Тамбовская Казначейша» по мотивам поэмы М.Ю.Лермонтова (автор пьесы М.Василек) и «Кто, кто в теремочке живет?» в постановке режиссера Б.Макарова; «Сказка про Василису Премудрую» С.Кузнецовой в постановке Станиславы Мюрего; «Мамаша Кураж и её дети» Б.Брехта в постановке А.Багамедова (дипломные работы выпускников кафедры театра кукол СПбГАТИ, мастерская Н.Наумова) и другие.

Со спектакля Натальи Шимкевич «Неживой зверь», увидевшем свет 9 сентября 2007 года (художник Николай Вагин, музыкальное оформление Сергея Гальперина), началось возрождение искусства театра кукол в Озерске.

Его появление вызвало потрясение: красивые, трогательные куклы, высочайшее искусство кукловождения, игра пространствами, миниатюрный мир детства, очень искренний, правдивый и пронзительный. Театр возродился в абсолютно новой стилистике и заискрился, подобно рождественскому фейерверку.

Уже на III-м открытом театральном фестивале муниципальных театров уральского региона «Новый взгляд» в 2007 году «Неживой зверь» отмечен призом зрительских сердец.

В 2008 году по итогам первого театрального фестиваля-конкурса «Территория культуры Росатома» этот же спектакль был признан лучшим среди театров кукол, а Озерскому театру кукол вручен грант на осуществление новых творческих замыслов.

На II-м Межрегиональном театральном фестивале «Сибирский кот» в июне 2010 года спектакль «Неживой зверь» награжден дипломом «За воплощение драматического мира детства».

Премьера другого спектакля «Мамаша Кураж и ее дети» в Озерском театре кукол, состоявшаяся 29 октября 2009 года, – событие, значимое не только для города Озерска, но и для всей театральной России. Дело в том, что знаменитая пьеса Бертольта Брехта впервые поставлена в театре кукол в нашей стране. Отважился на смелый эксперимент Алишер Багамедов – молодой режиссер, выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Эстетика, разработанная Б.Брехтом, идеально подошла именно такому виду искусства, как театр кукол. И эпический театр Брехта обрел свое новое звучание именно в кукольном воплощении.

Необычны декорации, созданные художником-постановщиком Андреем Степановым, – на сцене старый скрипучий мельничный жёрнов, перемалывающий человеческие жизни, становится некой моделью мироздания. Именно на нем разворачивается действие тридцатилетней войны, где маленькие планшетные куклы бредут дорогами своей собственной судьбы, так тесно переплетенной с военным лихолетьем.

Образ Мамаши Кураж по замыслу драматурга предполагает бывалую возрастную актрису с немалым житейским и жизненным опытом. А в спектакле Озерского театра кукол ее играет молодая актриса Екатерина Замула, создавая образ сильной, волевой женщины, отнюдь не лишенной обаяния, что входит в явный диссонанс с некрасивой куклой в бабьем платке и оттопыренной нижней губой. Голос актрисы, удивительно мощный для ее хрупкого телосложения, низкий, полный глубины и жизненной силы, она использует как Богом данный многогранный инструмент. С его помощью ей удается передать самые разные интонации: яростный властный приказ, материнское сочувствие, нежную любовную хрипотцу в любовных сценах, рев раненной львицы, потерявшей ребенка.

И как результат, на I региональном фестивале театров кукол «Вятка – город детства» Екатерина Замула стала победительницей в номинации «Лучшая актерская работа». Таким же дипломом на этом же фестивале награжден и актер Сергей Гальперин за исполнение нескольких мужских ролей в спектакле – Фельдфебеля и полкового Священника.

В конце 2009 года в результате назначения Владимира Кулика директором Озерского театра драмы и комедии «Наш дом», заслуженный артист России Борис Макаров совмещает художественное руководство и должность директора театра кукол.

За последние годы театр почти полностью обновил свой репертуар спектаклями для детей и взрослых, разнообразными по жанрам и театральным формам. Это спектакль-ассоциация для взрослых, посвящённый Великой Отечественной войне, «…а я не верю похоронке…» и весёлый озорной спектакль для детей по пьесе Н.Шувалова «Заяц, Лиса и Петух» (постановка – Б.Макарова, художник А.Гончарова); спектакль-притча «Стрелы Солнца» (по пьесе Ж.Витензон, в постановке С.Мюрего, художник Н.Сиркис).

Появились два моноспектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (автор и режиссер-постановщик Д.Ерохин, художник Н.Сиркис) и «Сказка в подарок» (автор С.Логинова, режиссер-постановщик з.а. РФ Н.Туманова, художник Е.Кишова), открывшие малый зал для самых маленьких зрителей.

Театр активно сотрудничает с молодыми режиссерами и художниками, выпускниками СПбГАТИ, предоставляя для постановки дипломного спектакля свою сцену.

Так появился в Озерске спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» А. Багамедова и спектакль молодого дипломированного питерского режиссера Станиславы Мюрего «Стрелы Солнца», поставленный в 2009 году. Этот спектакль соединил в себе чукотские и приамурские сказки и в целом мифологию северных народов. Фактурность, этнический колорит ему придают и стилизованные национальные костюмы, и куклы с характерными северными чертами, сделанными талантливым питерским художником Надеждой Сиркис.

В 2010 году этот спектакль стал лауреатом областного фестиваля профессиональных театров «Сцена – 2010» в номинации «Лучший спектакль для детей», а в 2011 году на I фестивале «Театральный АтомГрад» повторил успех в номинации «Лучший спектакль для детей». В 2011 году на II-ом театральном конкурсе «Территория культуры Росатома» отмечен специальным призом жюри «За актерский ансамбль».

А моноспектакль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», решенный в соломенно-пастельных тонах родимой старины, премьера которого состоялась 10 декабря 2010 года, открывает целое новое направление в искусстве театра кукол – театр соломенных кукол.

«Это озерское ноу-хау» – так отозвались об этой работе челябинские критики.

Молодой режиссер-постановщик Дмитрий Ерохин возвращает зрителя к истокам, возрождает традицию, когда сказки не читали и показывали, «баяли», т.е. сказывали, обращаясь к русским соломенным куклами-оберегам – и выстраивает целостный незамысловатый русский сказочный этнический космос. А актриса Светлана Трофимова-Ерохина, выступая а роли девицы-красы, вдыхает жизнь в совершенно статичный, неподвижный, негибкий материал – солому – и наполняет сказочное пространство не только потрясающей актерской игрой, но и обрядовым песнопением, расширяя его до бесконечности.

Так, член секции театральных критиков свердловского отделения Союза театральных деятелей, ведущий специалист по театрам кукол Наталья Решетникова отозвалась о спектакле: ««Сестрица Алёнушка» - огромнейшая чистая радость; «экологически чистый продукт». Удачное «попадание» в актрису. Светлана умудрилась не только создать целый мир, но и быть мамой, сестрой, – и, кроме того, гениально общалась с детьми! Какое очарование сотворил художник! Блестящая работа, с которой я вас искренне поздравляю!»

Уже на XIII театральном фестивале «Сцена-2011» актриса театра Светлана Трофимова-Ерохина получила приз жюри «Надежда» за этот спектакль.

В 2012 году на III-м Международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка» он отмечен двумя наградами: «Лучшая женская роль» и «Приз зрительских симпатий», а в 2013 награждён специальным дипломом «За бережное отношение и развитие традиций русского фольклора средствами кукольного театра» III-го театрального конкурса «Территория культуры Росатома».

Осенью 2012 г. Светлана Трофимова-Ерохина и Дмитрий Ерохин со своим спектаклем приглашены на VI-ой Международный фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник», в 2013 – на Международный театральный фестиваль «Ярмарка спектаклей «Театральная карусель» (г.Лобня), а в 2014 – на X Международный фестиваль камерных театров кукол «Московские каникулы» (г.Москва).

В 2011 году главным режиссером театра становится Дмитрий Ерохин, молодой режиссер, выпускник СПбГАТИ. За десять лет работы в театре он стал бесспорным творческим лидером и генератором творческих идей.

В Озерском театре кукол Дмитрий поставил семь спектаклей. Каждая его постановка отличается оригинальностью и самобытностью: от открытия нового направления – театра соломенных кукол («Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и «Как царь русский дочек замуж выдавал за женихов французских»), создания авангардного спектакля в стиле конструктивизма на классиче-ском детском литературном материале («Федорино горе»), до стихии клоунады, на которой строится спектакль «Жили у Бабуси…».

С 2008 года Дмитрий является создателем и постановщиком всех театральных интермедий.

В театре ему удалось воплотить еще один проект – это ставшие хорошей доброй традицией новогодние VIP-представления с теплой домашней атмосферой и качественным смысловым содержанием.

Прекрасно понимая, какой громадный творческий потенциал заложен в театральной труппе, где восемьдесят процентов – молодые талантливые актеры, в 2011 году Борис Макаров приглашает к сотрудничеству архангельскую группу постановщиков: режиссера-постановщика Нину Туманову, заслуженного художника России Елену Николаеву, композитора Александра Яничека. И на сцене озерского театра кукол появляется настоящий шедевр – спектакль «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», о котором историк театра, театральный критик, доктор искусствоведения, профессор, преподаватель ГИТИСа Нина Шалимова сказала: «Вы за колючей прово-локой делаете высокое искусство. Выходя из зала после ваших спектаклей, испытываешь чувство гордости от сопричастности нашему общему делу».

«Крошка Енот…» изумил ее своей целостностью. Грамотно выстроенная режиссура дей-ствия, потрясающая работа художника и композитора, высокое искусство кукловождения. Впрочем, о многогранном таланте актеров, который позволяет играть широкий диапазон ролей, говорилось как о фундаментальной черте труппы озерского театра кукол. («Вот она фактура, которой так не хватает в Москве. Хоть бери и увози всех и каждого»). Или предлагалось не «выдерживать» актеров до определенного возраста, и раз уж они играют как «заслуженные», подумать о присвоении им званий.

В «Крошке…» действительно сложился актерский ансамбль. И детская непосредственность Крошки Енота в исполнении Алены Захарчук. Материнская мудрость, которой пронизан образ Мамы, созданный Светланой Трофимовой-Ерохиной. Удивительно точные повадки Скунса передает в своем персонаже Роман Соловьев. Агрессию по отношению к миру, закрытость от него играет Сергей Гальперин в образе Дикобраза. Панический страх и ужас, врожденная трусливость, из-за которой Кролик в исполнении Дмитрия Ерохина попадает в нелепые ситуации, заставляет смеяться зрительный зал.

И вполне заслуженно на XIV театральном фестивале «Сцена – 2012» спектакль «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» стал Лауреатом в номинации «Лучший спектакль для детей». И второй раз он побеждает в этой же номинации уже на II международном фестивале театров кукол «В гостях у Мойдыся», в Сыктывкаре, в 2015 г.

Еще один спектакль, который на одиннадцатом «Кукарте» в Санкт-Петербурге признан «классическим спектаклем для детей» (по словам заведующей кабинетом театров для детей и те-атров кукол СТД РФ Ольги Леонидовны Глазуновой), – «Сказка про хитрую Лисичку» (постановка з.а. РФ Б.Макарова).

Борис Анатольевич не боится работать с молодыми талантливыми специалистами, так получилось и с этой постановкой: в Озерск была приглашена Анна Кузнецова, питерский художник-постановщик. Так родился спектакль «Сказка про хитрую Лисичку», который имеет постоянный зрительский успех.

И на областном фестивале профессиональных театров «Сцена – 2012» году он стал Лауреатом в номинации «Лучший актерский ансамбль». Летом 2013 театр стал участником Международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КУКART-XI» в Санкт-Перебурге. А в 2014 на IV Международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка» (г.Набережные Челны) победил сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа художника» (художник – Анна Кузнецова) и «Лучшая актерская работа второго плана» (актер – Сергей Гальперин).

Следующим этапным спектаклем в творческом развитии театра стал авангардный спектакль Дмитрия Ерохина «Федорино горе».

В нем соединился и супрематизм Кандинского, и декорации, сделанные в стиле театра Мейерхольда, и мировой джаз – и все это обрело свою органику в спектакле.

Особо восторженно встретили этот спектакль столичные критики главный редактор газеты «Экран и сцена» Е.Дмитриевская и директор-распорядитель Российского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» М.Корнакова. «Мне показался спектакль очень цельным и продуманным просто со всех сторон: от музыки до изобразительного ряда, до способа существования актеров. Да, мне кажется, что это такая удачная работа театра, которая может быть представлена и на фестивалях, – отозвалась о спектакле Марина Корнакова. – Этот отсыл к 20-м годам какой-то удивительно свежий. Это не трафаретная такая стилизация под 20-е годы, а как-то это очень по-своему решено».

Спектакль получил на «Сцене-2013» сразу три награды: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа сценографа в спектакле для детей» и «Лучшее музыкальное оформление спектак-ля для детей».

И тогда же последовало предложение поучаствовать в Одиннадцатом Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин». В результате из 67 участников Озерский театр кукол стал одним из семи номинантов на Российскую Национальную театральную премию «Арлекин».

Итак, к своему 65-летию театр пришел с очень достойными результатами:

В театре сформирован детский репертуар и репертуар спектаклей для взрослых. Озерский театр кукол принимает активное и успешное участие и в разнообразных фестивалях разного уровня, от региональных до международных, и стал широко известен в кругах российских кукольни-ков. Одна треть спектаклей для детей отмечена заслуженными наградами.

Шесть детских спектаклей стали лучшими спектаклями для детей на фестивалях разного уровня. Два из них становились лучшими дважды. Это «Стрелы Солнца», «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду».

Спектакль «Федорино горе» стал номинантом Русской Национальной театральной премии «Арлекин».

Три спектакля победили в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Четыре отмечены в номинации «Лучшая актерская работа».

Восемь спектаклей имеют две и более награды.

Особое место в репертуаре отведено спектаклям для взрослых, давно забытым в Озерске. Они совершенно разноплановые и разножанровые: это и спектакли с качественной литературной основой, такие «Тамбовская казначейша», «Мамаша Кураж и ее дети» и «Маленький принц»; и притча об атомной бомбе «Ящик Пандоры», поставленная по пьесе питерского драматурга Бориса Чабана, и так точно попадающая в специфику городов ЗАТО; совершенно уникальный жанр – спектакль-ассоциация о Великой Отечественной войне «… а я не верю похоронке…».

Из шести спектаклей для взрослых три отмечены дипломами фестивалей разного уровня.

Практически каждый получил высокую оценку критиков.

Так, о спектакле-ассоциации «…а я не верю похоронке…» критик Наталья Решетникова с искренним волнением говорила: «Если бы вы показывали этот спектакль на фестивале, в Европе – были бы моменты, когда залы взрывались бы аплодисментами. Вы заслужили «Браво!». Я отсмотрела огромное количество спектаклей о войне в самых разных театрах и на самых разных фестивалях – ничего более впечатляющего я не видела. В спектакле нет ничего случайного, оживает «неживое». Даже темнота, царящая на сцене, – это не только приём, прячущий актёра и высвечивающий куклу, это подлинный органичный образ!»

А спектакль «Маленький принц», по ее словам, это «точное попадание в Экзюпери».

В режиссерской трактовке этого сложнейшего литературного материала для театрального воплощения найден удивительно точный прием – система двойников, когда главных героев играет то актер в живом плане, то кукла. Словно куклы и становятся воплощением той светлой, детской незамутненной части человеческой души (Внутренним Ребенком), которая и способна воскреснуть в каждом из нас.

Образ Маленького принца в спектакле играет Роман Соловьев, играет то нервно, смятенно и даже иногда истерично, то по-детски беспечно, с абсолютной готовностью к смерти.

Но этот спектакль, прежде всего о Любви, такой многоликой и прекрасной! Поэтому Борис Макаров изначально ломает стереотипы и отказывается от традиционного образа Маленького принца – маленького ребенка. В его трактовке Маленький принц – это зрелая личность с чистой незамутненной душой, человек, постигающий разные грани, разные ипостаси этого божественного чувства – Любви.

И наконец, последний спектакль для взрослых, поставленный в 2014 году, «Ящик Пандоры» создан на грант Росатома, вызвал немалый интерес критиков: от самых положительных оценок, до очень структурного, целостного аналитического разбора. Но все критики сошлись во мнении: «очень серьезная заявка, достойная очень серьезного разговора» (Н. Шалимова).

На областном фестивале профессиональных театров «Сцена – 2015» он победил в номинации «Лучший актерский ансамбль».

С годами Озерский театр кукол не снижает, а наоборот, набирает уровень актерского мастерства и находится сейчас на пике художественной формы. И как подтверждение этому – победа в XXVII Областном фестивале профессиональных театров «Сцена – 2016», в номинации «Лучший спектакль для детей» в прошлом году.

На фестивале озерские кукольники представляли жюри спектакль «Я – Коза!», поставленный по пьесе местного драматурга Олега Мясникова, где актеры играют в живом плане. Очень актуальный сегодня спектакль об уникальности каждого на Земле, о том, как непросто юной душе состоятся как личности, найти дело по душе и, наконец, свое место под солнцем. И как враждебно подчас встречает ее социум. Он дал возможность актерам кукольникам в полной мере раскрыть свой драматический талант.

«Гармония, сбалансированность, логичность, естественность, – прокомментировала пред-седатель жюри кандидат искусствоведения, заместитель директора по научной работе Российского института истории искусств, театральный критик, заместитель председателя комис-сии по делам кукол СТД РФ Анна Некрылова (г.Санкт-Петербург). – … этот спектакль – пример, на котором можно работать и учить органике и специфике театра кукол».

И как результат спектакль «Я – Коза!» стал лучшим детским спектаклем в Челябинской области в 2016 году.

Опираясь на многолетний опыт и унаследовав лучшие традиции российского театра кукол, Озерский театр приобрёл неповторимое творческое лицо и стиль.

Хочется завершить статью словами критика Натальи Решетниковой: «Живая кукла как цель, смысл деятельности вашего театра полностью оправдана. Вы – уникальный коллектив, подлинный театр кукол. В основе спектаклей – разнообразный материал с качественной литературной основой. Вы обладает редким умением внятно рассказать художественную историю. Театр работает для любой возрастной аудитории, не умиляясь, не «сюсюкая» – театр смысла, эмоции. Театр, который доверяет своим зрителям!»

Юлия Клепикова и Ольга Жукова