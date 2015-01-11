Озерчане вместе во всей Россией встали на лыжню. Фоторепортаж

18 февраля 2017 года на стадионе "Труд" состоялась XXXV открытая всероссийская массовая лыжная гонка "ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017", в которой приняли участие более 400 человек.

В первом забеге на 3 км. среди женщин 18 лет и старше (57 участниц) лучшими стали:

1 место - Летягина Гульниса Хакимяновна,

2 место - Савельева Елена Геннадьевна,

3 место - Маслихина Светлана Никодимовна.

На дистанции 5 км. среди мужчин (18 лет и старше) из 88 участников победителями стали:

1 место - Летягин Роман Вячеславович,

2 место - Пургин Алексей Вячеславович,

3 место - Рудомёткин Павел Павлович.

В забеге на 2 км. среди мальчиков (151 участник) и девочек (116 участниц) до 18 лет победителями и призерами стали:

1 место - Важениен Дмитрий,

2 место - Корпылев Степан,

3 место - Лапшин Егор.

Среди девочек:

1 место - Хлызова Вера,

2 место - Панкова Дарья,

3 место - Степанова Александра.

В каждом забеге первые 50 пришедших на финиш получили в подарок шапочки от Министерства по спорту и физической культуры России. Самой юной участницей спортивного праздника стала Николенко Ева, воспитанница д/к №54. Самой опытной участницей - Бадукина Надежда Николаевна.

Представители партии "Единая Россия" во главе с Олегом Вячеславовичем Костиковым вручали на финише юным лыжникам сувениры, а также подготовили подарки для победителей и призеров забегов и организовали цветочную церемонию награждения!

Выражаем благодарность судейской бригаде, сотрудникам и директору МБУ "Арена" С.И. Родину и заведующей спортивного павильона «Труд» Позиной О.Г. за подготовку и проведение спортивного праздника.

Отдельная благодарность за активную помощь и отзывчивость:

- Ольге Потеряевой и общественной волонтерской организации "СМИК",

- торговой сети "Три Богатыря" в лице Макушина Андрея Евгеньевича,

- компании "Уральские Кабельные Сети".

Методисты МБУ Арена

Фоторепортаж Дениса Васильева