Нетрезвых в «тоннеле» не оказалось

Уважаемые водители!

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 17 февраля 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД было проведено специальное мероприятие группами нарядов ДПС по массовой проверке водителей на наличие признаков опьянения.

За период проведения данного мероприятия было проверено 588 водителей. Лиц, находящихся в нетрезвом состоянии не выявлено.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянение недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни, как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г Озерск