Озерские общественники приняли участие в акции «Дежурим вместе»

Представители Общественного совета и Совета ветеранов при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск с 13 по 18 февраля приняли участие в акции «Дежурим вместе».

Цель данной акции – это информирование населения о принимаемых органами внутренних дел мерах по реагированию на сообщения граждан о происшествиях и преступлениях, а также повышения уровня доверия граждан к полиции.

В ходе проведения акции общественники присутствовали в Дежурной части Озерской полиции, участвовали в инструктажах с сотрудниками, заступающими на службу и проверке их знаний законодательства и ведомственных приказов, в организации реагирования сотрудниками полиции на сообщения о происшествиях и преступлениях и проведение неотложных мероприятий на месте происшествия.

Подводя итоги, общественники отметили профессионализм и оперативность реагирования сотрудников полиции на заявления и сообщения, вежливость и корректность общения с гражданами.

Пресс-служба УМВД