Некукольный спектакль в театре кукол

Драматическая баллада Алексея Дударева написана по реальным событиям 1944 года. Женщина и война. Жизнь и смерть. Поэзия, творчество, бесконечная жажда любить и «танец бога Огня», порождающего кровь, страдания и смерть. Нет, «у войны не женское лицо»…

Тема Великой Отечественной войны обостряет, наверное, все лучшее, что заложено в человеческой душе, поэтому такие проникновенные получились роли.

И глубинная боль, отцовское переживание полковника (которого играет Игорь Шестаков) за смертельное ранение единственного сына, внутренняя военная сдержанность, через которую прорывается эта боль и отчаяние.

И цельность и духовная сила Вероники Кремис в исполнении Светланы Трофимовой-Ерохиной, уже побывавшей в плену и стоическими усилиями воли преодолевающей полученные там психологические травмы.

Девичью хрупкость, природную скромность и музыкальную одаренность, и даже некоторую растерянность перед этим бурным потоком жизни утонченно и уязвимо играет Регина Кадырова, создавая образ своей героини Али Ладысевой.

Во всей полноте раскрывается певческий талант Алены Захарчук, исполняющей роль Ядвиги Гурской.

И наконец, задором, озорством, неудержимостью и жаждой жизни просто переполнен образ Зины Батян, ершистой, острой на язык, колоритной. Этой темпераментной игрой Алена Максимова просто заражает зрителя, он тонет в водоворотах ее характера, безудержной жажды любви и бесконечной влюбленности в жизнь.

В честь наступающего праздника Дня защитника Отечества - абсолютно некукольный спектакль для взрослых "Не покидай меня...", 22 февраля, в 18:00.

Ольга Жукова