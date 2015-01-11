Озерские пожарные запустили виртуальный музей

Во всемирной паутине появился ещё один интернет-сайт, представляющий наш город. Совсем недавно для посещения всеми желающими открылся Музей специальной пожарной охраны г. Озёрска Челябинской области (http://muzeipogarozersk74).

На страницах виртуального музея можно подробно ознакомиться с историей озёрской пожарной части, её славными традициями, а также впечатляющим списком наград наших огнеборцев за их героический труд. Посетители могут также узнать историю создания памятника, о котором, к сожалению, знают не все озерчане: 25 мая 2008 года, в рамках празднования 60-летия со дня образования Специального управления ФПС № 1 МЧС России, была открыта Аллея Памяти. Она была создана на средства, собранные личным составом и ветеранами Специального управления ФПС № 1 МЧС России. Венчающий Аллею Памяти Памятник огнеборцу со спасённым ребёнком на руках (скульптор Вячеслав Сафаров) был отлит на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья.

Отдельные разделы сайта посвящёны самому трагическому периоду жизни нашего города – аварии 1957 года, и агитационно-просветительской работе, которую пожарные ведут среди подрастающего поколения. Некоторые разделы нового ресурса находятся в стадии разработки и будут активированы в ближайшее время.

Как сообщил Озёрск.ру специалист по информационной работе Озёрской пожарной охраны Эмиль Сибагатуллин, инициатором создания виртуального музея пожарной охраны стал директор озёрской школы №22 Андрей Амурский. Напомним, на базе 22-й школы в Озёрске сформирован кадетский корпус МЧС, воспитанники которого ориентированы на продолжение карьеры спасателей и пожарных. Учениками школы выполнена и продолжает выполняться основная работа по сбору и систематизации данных в виртуальном музее пожарной охраны Озёрска.

Озёрск.ру