Задержан муж-насильник

19 февраля в дневное время в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по Челябинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир по ул. Бажова в отношении жительницы Озерска с применением насилия были осуществлены действия сексуального характера.

Незамедлительно на место происшествия был направлен наряд полиции и следственно-оперативная группа в составе следователя Следственный отдел по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области и оперативных сотрудников УМВД. По прибытию на место следственно-оперативная группа установила, что в данную квартиру к потерпевшей, 1986 года рождения, пришел ее муж, с которым супружеские отношения не поддерживает, и совместно не проживает. В этот момент в гостях находился знакомый потерпевшей. Супруг в ходе возникшего конфликта нанес гостю телесные повреждения. После этого в отношении супруги применил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, 1981 года рождения, ранее неоднократно судимый, был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

Следственный отдел по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет. В настоящее время следственным органом в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пресс-служба УМВД