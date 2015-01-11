Мошенник обманул пенсионера, находясь в колонии

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Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

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Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

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Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

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Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

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| Происшествия

Мошенник обманул пенсионера, находясь в колонии

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 192 происшествия, возбуждено 11 уголовных дел, раскрыто 7.

13 февраля по «горячим» следам сотрудники полиции задержали озерчанина, 1986 года рождения, который в ночь на 13 февраля повредил тройной стеклопакет в тамбуре здания ПАО «Сбербанк», расположенного по б. Луначарского. По данному факту оформлен материал.

В этот же день оперативники на ул. Бажова задержали мужчину, 1976 года рождения, у которого при досмотре был обнаружен спичечный коробок с веществом белого цвета. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

13 февраля в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность мошенника, который 1 декабря 2016 года путем обмана и злоупотребления доверием похитил у пожилого жителя Озерска, 1922 года рождения, деньги в сумме 32000 рублей. Мошенник, позвонив пенсионеру, представился якобы его родственником, и сообщил, что при задержании сотрудниками полиции он оказал сопротивление и повредил служебную рацию. Для того чтобы компенсировать стоимость рации, аферист предложил пенсионеру перевести путем банковского перевода деньги в сумме 32000 рублей на указанный им счет. Все это время мошенник отбывал срок в одной из колоний Челябинской области, в настоящее время он дал признательные показания. Следствие продолжается.

16 февраля в полицию поступило сообщение от станции скорой помощи о том, что медики выехали в квартиру, расположенную в доме № 23 по ул. Герцена, где находится мужчина с ножевым ранением. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что потерпевшему, 1967 года рождения, ножевое ранение нанесла в ходе конфликта его сожительница, 1970 года рождения, во время распития спиртных напитков. Мужчина с проникающим ранением грудной клетки был госпитализирован в травматологию. Женщина дала признательные показания, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

17 февраля сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили факт незаконной реализации спиртосодержащей жидкости из своей квартиры жителем поселка Новогорный, 1953 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

18 февраля в полицию поступило заявление от гражданина по факту хищения в ночное время 11 февраля сотового телефона из его квартиры. Сотрудники уголовного розыска по «горячим» следам задержали подозреваемого, им оказался неоднократно ранее судимый двадцатисемилетний житель Озерска. Задержанный дал признательные показания, следствие продолжается.

Приглашаем на службу в полицию!

Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области требуется водитель категории «D».

Требование к кандидату на должность полицейский-водитель: возраст до 35 лет, годный по состоянию здоровья, имеющий среднее образование, отслуживший в рядах российской армии.

График работы сутки через трое, выслуга год за полтора, заработная плата от 25 тысяч и выше.

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефонам: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 25 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 30 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 34 выезда.

Было составлено 408 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 32 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 23 протокола;

- за мелкое хулиганство – 37 протоколов.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведен 1 профилактический осмотр на выявление наркотических веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск

Ключевые теги: сводка происшествий и преступлений.

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