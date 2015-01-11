В Озерске у пенсионера мошенник похитил 393900 рублей

В озерскую полицию обратился пожилой мужчина, 1950 года рождения, с заявлением по факту мошенничества.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, 21 февраля 2017 года пенсионеру позвонил неизвестный, который представившись сотрудником банка, сообщил, что его банковская карта заблокирована. Для того, чтобы разблокировать карту, необходимо подойти к банкомату и провести определенные манипуляции.

Потерпевший под диктовку мошенника с помощью банкомата подключил услугу «Интернет - банк», привязав к банковскому счету чужой номер сотового телефона, предоставив, таким образом, аферисту доступ к своим денежным накоплениям.

После чего преступник похитил со счета озерчанина деньги в сумме 393900 рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления. По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, призываем вас быть предельно внимательными!

При получении смс-сообщений либо звонков от якобы банковских работников о том, что ваша банковская карта заблокирована, звоните только по тем номерам, которые указаны на вашей банковской карте!

Ни в коем случае никогда никому не сообщайте:

- пароли, приходящие на ваш телефон при помощи сервиса «смс-оповещения»;

- срок окончания действия карты;

- CVC код с обратной стороны карты;

- ни в коем случае не привязывайте под диктовку мошенников какие-либо номера сотовых телефонов к своим счетам!

Обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях. Будьте бдительны и внимательны!

Начальник следственного отдела

УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Сергей Урих