Тхэквондситы из Челябинска завоевали 7 медалей международного турнира в ОАЭ

23-25 февраля в эмирате Эль-Фуджайра (ОАЭ) в пятый раз состоялся рейтинговый турнир G-1 класса «FUJAIRAH OPEN 2017». В международных стартах приняли участие спортсмены возрастных групп: кадеты, юниоры и взрослые, сообщает пресс-служба Челябинской областной федерации тхэквондо. Российские тхэквондисты показали блестящие результаты, в числе поднявшихся на высшие ступени пьедестала почета – сразу несколько представителей Южного Урала. 4 «золота», «серебро» и 2 «бронзы», – такой богатый урожай наград привезли домой челябинцы. В первый день состязаний, 23 февраля, на кортах в ОАЭ отличился Вячеслав Минин (мужчины до 68 кг). Стоит отметить, что в финале челябинцу противостоял действующий Олимпийский чемпион, спортсмен из Иордании Ahmad Abughaush. Воспитаннику Дмитрию Тарасова удалось превзойти титулованного соперника со счетом 17:15 и стать обладателем «золота». Второй день турнира «FUJAIRAH OPEN 2017» , 24 февраля, завершился триумфом спортсменов из России. Из шести комплектов наград, разыгранных среди мужчин и женщин, россияне завоевали все шесть золотых медалей. Чемпионками турнира в ОАЭ стали южноуральские девушки Регина Сахаутдинова (до 46 кг, тренеры Сергей и Денис Филимоновы), Татьяна Кудашова (до 53 кг) и Ольга Иванова (свыше 73 кг). Серебряную награду заработала Арина Животкова (до 73 кг). Девушки тренируются у Максима Карпова, Александра Энса и Анны Селютиной. В заключительный день состязаний, 25 февраля, третьими призерами турнира стали челябинцы Эмиль Хадеев (мужчины, свыше 87 кг) и Светлана Смирнова (женщины, до 62 кг). Добавим также, что победители и призеры тренируются на Южном Урале в спортивных школах "Корё", «Буревестник» и спортивном клубе «Прайд», развивающих тхэквондо ВТФ.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/thekvondsity-iz-chelyabinska-zavoevali-7-medaley-mezhdunarodnogo-turnira-v-oae-37110