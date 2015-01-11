В Кыштыме две иномарки столкнулись у железнодорожного шлагбаума

Вчера, в шестом часу вечера, перед железнодорожным переездом в районе автозаправки «Лукойл», что на улице Карла Либкнехта, произошло ДТП. «Рено Логан» остановился перед закрытым шлагбаумом, дожидаясь, пока проедет поезд. Только водитель собрался ехать дальше, как в этот момент в его автомобиль врезался «Ниссан».

Как сказала «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновником аварии оказался житель соседнего города Озёрска, 1952 года рождения. По его словам, он отвлёкся на долю секунды, но этого хватило, чтобы совершить ДТП. Сами водители не пострадали, чего не скажешь об их иномарках. У кыштымца ремонт потребуется заднему бамперу «Рено», а у озерчанина – почти всей передней части «Ниссана».

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