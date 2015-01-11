Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day). В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO; русск. — МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще 16 государств имеют статус наблюдателя.

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

Среди направлений деятельности МОГО следует выделить следующие: подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций.

Подготовка специалистов проводится в Учебном центре гражданской обороны в Швейцарии.

МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 году, имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.

Эмблемой международной организации гражданской обороны является голубой равносторонний треугольник на оранжевом поле. Им обозначают персонал и объекты гражданской обороны. Эмблема используется национальными службами многих стран, есть она и на официальной символике МЧС России.

СУ ФПС №1

1 марта - всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах Международной организации гражданской обороны (МОГО) — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.

Являясь участником МОГО с 1993 года, Российская Федерация в настоящее время стала ее крупнейшим и влиятельным партнером, что позволяет МЧС России выполнять важнейшие проекты в области содействия международному развитию, поддерживать профильную деятельность организации.

В наши дни в России понятие «гражданская оборона» перестало быть символом исключительно военного времени. Крупные пожары, техногенные и природные катастрофы, теракты и другие чрезвычайные ситуации могут принести не меньше разрушений. Предотвращение и ликвидация последствий подобных происшествий, а также профилактическая работа с населением входит в задачи как органов исполнительной власти, так и министерств, ведомств, предприятий и организаций, являющихся звеньями территориальной подсистемы РСЧС.

Органами постоянного и повседневного управления РСЧС на территории Озерского городского округа являются: «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Озерского городского округа», единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Озерского городского округа.

Обучением населения по программе «Основы ГО, защиты и предупреждения ЧС» с 1998 г занимается структурное образовательное подразделение Курсы гражданской обороны, которое входит в состав Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа».

Сердечно поздравляем всех, кто по роду профессиональной деятельности занимается вопросами безопасности населения и гражданской обороны! Желаем вам доброго здоровья, благополучия, успехов в работе!

Пусть ваш профессионализм, ответственность и преданность своему делу и в дальнейшем служат эффективному развитию системы гражданской обороны.

Поисково-спасательная служба Озерского городского округа