Чувство госдолга

Не успел российский министр финансов Антон Силуанов детализировать планы ведомства по выпуску "народных облигаций", как в Рунете возникла бурная дискуссия, не заставят ли россиян, "как при Союзе", принудительно подписываться на госбумаги и выдавать в них часть зарплат.

В начале 1930-х годов 20 века устанавливали агитбеседки, чтобы привлечь внимание к облигациям. Фото: Книга "История Сбербанка России"В начале 1930-х годов 20 века устанавливали агитбеседки, чтобы привлечь внимание к облигациям. Фото: Книга "История Сбербанка России" В начале 1930-х годов 20 века устанавливали агитбеседки, чтобы привлечь внимание к облигациям.

Специальные облигации федерального займа (ОФЗ) для населения с упрощенным порядком приобретения (через уполномоченные банки) и с ограниченным уровнем риска должны появиться уже в апреле. Номинал одной облигации составит одну тысячу рублей. Минимальная сумма, которую граждане смогут вложить в такие бумаги - 30 тысяч рублей. Максимальная покупка в рамках одного выпуска - 25 миллионов рублей.

Облигации будут выпускаться раз в шесть месяцев, срок обращения бумаг составит три года. Выплата купона (аналог зачисления процентов на вклад) будет производиться раз в полгода.

Доходность будет возрастать в зависимости от срока владения бамагами: от 7,5 до 10,4 процента в год. Среднегодовая доходность в течение трех лет составит 8,5 процента. Граждане смогут предъявлять облигации к досрочному выкупу. Но для получения дохода в этом случае потребуется владеть бумагами как минимум год. В этом случае инвестор сможет получить проценты, начисленные за все 12 месяцев.

Сейчас для выпуска "народных ОФЗ" неплохое время, полагают эксперты. Ставки по банковским вкладам снизились до 7-8 процентов и россияне, у которых есть накопления, как раз ищут новые, более доходные инструменты для инвестирования. Кстати, чтобы убедиться, что новый финансовый инструмент для граждан работает, Антон Силуанов пообещал сам вложить в него деньги. Однако даже слова министра не помешали некоторым гражданам увидеть в идее минфина очередной "подвох". Есть ли основания для опасений или виноваты просто "плохие воспоминания"?

Облигации федерального займа - хороший инструмент с "плохим прошлым", констатирует старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. В народе еще сильна память о принудительной подписке на гособлигации во времена СССР, о государственных дефолтах 91-го и 98-го годов. Однако сейчас ситуация в российской экономике намного лучше: цены на нефть стабильны, резервных фондов достаточно для покрытия бюджетного дефицита в случае форс-мажорных обстоятельств в ближайшие годы. К тому же речь о том, чтобы россияне направляли часть своей зарплаты на государственный займ, как это было в СССР, не идет: покупка облигаций будет делом сугубо добровольным.

"Инструмент неплохой, - согласен завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков" РАНХИГС Александр Абрамов. - Теоретически, он может быть альтернативой депозитам в банке. Особенно, если учитывать, что в третий год предполагаемая доходность по облигациям возрастет до 10,4 процента годовых. Это заметно больше, чем ставки по депозитам".

При этом риски ОФЗ, как добавляет Роман Ткачук, даже ниже, чем в случае с банковскими вкладами. Последние застрахованы АСВ на сумму до 1,4 миллиона рублей. Возврат же вложений в "народные облигации" гарантируется государством без дисконта. "При этом максимальная сумма вложений составляет 25 миллионов, - напоминает Ткачук. - Соответственно, спрос на ОФЗ могут проявить состоятельные россияне".

Важным отличием "облигаций для населения" от "классических" ОФЗ станет нерыночный характер нового инструмента, отсутствие их вторичного обращения, запрет на владение ими юрлицам. Но такие госбумаги можно будет передавать по наследству.

Общий объем выпуска "народных облигаций" составит 20 миллиардов рублей в год. В минфине уверяют, что цель нового инструмента - не выполнение программы заимствований, а улучшение финансовой грамотности и стимулирование населения к средне- и долгосрочным сбережениям. Сейчас доля граждан в структуре инвесторов - держателей гособлигаций крайне мала. С появлением нового долгового инструмента она должна увеличиться, рассчитывают в минфине. Александр Абрамов, однако, сомневается, что граждан удастся быстро заинтересовать столь долгосрочными вложениями.

Как это было

Родом из СССР

Облигация (лат. obligatio - обязательство) - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок ее номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента (купона) от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права.

Долгое время в СССР покупка облигаций выигрышного займа была одним из немногочисленных способов инвестировать свои денежные средства, отмечает ресурс "Деньги России: от истоков до современности".

Первые госбумаги выпускались в натуральной форме и погашались продуктами (например, хлебный заем 1923 года). В целом условия выпуска госзаймов в СССР напрямую зависели от конкретных задач, которые стояли перед государством.

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