Чувство госдолга

Реклама на сайте|Обратная связь Среда, 1 марта, 21:15
Регистрация на сайте
Авторизация

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Март 2017 (18)
Февраль 2017 (245)
Январь 2017 (230)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Экономика

Чувство госдолга

Не успел российский министр финансов Антон Силуанов детализировать планы ведомства по выпуску "народных облигаций", как в Рунете возникла бурная дискуссия, не заставят ли россиян, "как при Союзе", принудительно подписываться на госбумаги и выдавать в них часть зарплат.

В начале 1930-х годов 20 века устанавливали агитбеседки, чтобы привлечь внимание к облигациям. Фото: Книга "История Сбербанка России"В начале 1930-х годов 20 века устанавливали агитбеседки, чтобы привлечь внимание к облигациям. Фото: Книга "История Сбербанка России" В начале 1930-х годов 20 века устанавливали агитбеседки, чтобы привлечь внимание к облигациям.

Специальные облигации федерального займа (ОФЗ) для населения с упрощенным порядком приобретения (через уполномоченные банки) и с ограниченным уровнем риска должны появиться уже в апреле. Номинал одной облигации составит одну тысячу рублей. Минимальная сумма, которую граждане смогут вложить в такие бумаги - 30 тысяч рублей. Максимальная покупка в рамках одного выпуска - 25 миллионов рублей.

Облигации будут выпускаться раз в шесть месяцев, срок обращения бумаг составит три года. Выплата купона (аналог зачисления процентов на вклад) будет производиться раз в полгода.

Доходность будет возрастать в зависимости от срока владения бамагами: от 7,5 до 10,4 процента в год. Среднегодовая доходность в течение трех лет составит 8,5 процента. Граждане смогут предъявлять облигации к досрочному выкупу. Но для получения дохода в этом случае потребуется владеть бумагами как минимум год. В этом случае инвестор сможет получить проценты, начисленные за все 12 месяцев.

Сейчас для выпуска "народных ОФЗ" неплохое время, полагают эксперты. Ставки по банковским вкладам снизились до 7-8 процентов и россияне, у которых есть накопления, как раз ищут новые, более доходные инструменты для инвестирования. Кстати, чтобы убедиться, что новый финансовый инструмент для граждан работает, Антон Силуанов пообещал сам вложить в него деньги. Однако даже слова министра не помешали некоторым гражданам увидеть в идее минфина очередной "подвох". Есть ли основания для опасений или виноваты просто "плохие воспоминания"?

Облигации федерального займа - хороший инструмент с "плохим прошлым", констатирует старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. В народе еще сильна память о принудительной подписке на гособлигации во времена СССР, о государственных дефолтах 91-го и 98-го годов. Однако сейчас ситуация в российской экономике намного лучше: цены на нефть стабильны, резервных фондов достаточно для покрытия бюджетного дефицита в случае форс-мажорных обстоятельств в ближайшие годы. К тому же речь о том, чтобы россияне направляли часть своей зарплаты на государственный займ, как это было в СССР, не идет: покупка облигаций будет делом сугубо добровольным.

"Инструмент неплохой, - согласен завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков" РАНХИГС Александр Абрамов. - Теоретически, он может быть альтернативой депозитам в банке. Особенно, если учитывать, что в третий год предполагаемая доходность по облигациям возрастет до 10,4 процента годовых. Это заметно больше, чем ставки по депозитам".

При этом риски ОФЗ, как добавляет Роман Ткачук, даже ниже, чем в случае с банковскими вкладами. Последние застрахованы АСВ на сумму до 1,4 миллиона рублей. Возврат же вложений в "народные облигации" гарантируется государством без дисконта. "При этом максимальная сумма вложений составляет 25 миллионов, - напоминает Ткачук. - Соответственно, спрос на ОФЗ могут проявить состоятельные россияне".

Важным отличием "облигаций для населения" от "классических" ОФЗ станет нерыночный характер нового инструмента, отсутствие их вторичного обращения, запрет на владение ими юрлицам. Но такие госбумаги можно будет передавать по наследству.

Общий объем выпуска "народных облигаций" составит 20 миллиардов рублей в год. В минфине уверяют, что цель нового инструмента - не выполнение программы заимствований, а улучшение финансовой грамотности и стимулирование населения к средне- и долгосрочным сбережениям. Сейчас доля граждан в структуре инвесторов - держателей гособлигаций крайне мала. С появлением нового долгового инструмента она должна увеличиться, рассчитывают в минфине. Александр Абрамов, однако, сомневается, что граждан удастся быстро заинтересовать столь долгосрочными вложениями.

Как это было

Родом из СССР

Облигация (лат. obligatio - обязательство) - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок ее номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента (купона) от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права.

Долгое время в СССР покупка облигаций выигрышного займа была одним из немногочисленных способов инвестировать свои денежные средства, отмечает ресурс "Деньги России: от истоков до современности".

Первые госбумаги выпускались в натуральной форме и погашались продуктами (например, хлебный заем 1923 года). В целом условия выпуска госзаймов в СССР напрямую зависели от конкретных задач, которые стояли перед государством.

https://rg.ru

Ключевые теги: облигации.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с начальником Управления экономики Александром Жмайло
» Интервью с начальником Управления имущественных отношений. Видео
» Митингующие просят проверить деятельность Михаила Похлебаева
» С 1 марта счета за капремонт будет выставлять ПАО «Челябэнергосбыт»
» В Озёрске производили фальсифицированное сливочное масло
» О «Лыжне России — 2017», нормах ГТО и детском хоккее в Озёрске
» Чай для «оппозиции». Без полония
Обсуждаемые новости
» Интервью с начальником Управления экономики Александром Жмайло
» Чай для «оппозиции». Без полония
» Озерские зоозащитники остались без света
» Ответ недовольным. В социальных сетях активизировались противники стройотрядов, работающих на ПО «Маяк»
» Интервью с начальником Управления имущественных отношений. Видео
» Готовность округа к весне — на контроле администрации
» «Маяк» через суд выбивает долги из МПКХ

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги