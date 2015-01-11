20 млн рублей все равно придется отдать за ОДН

Недавно в одном ведущем печатном издании Озерска была опубликована информация, пока которая не нашла должного осмысления в публичном пространстве. Речь идет о 20 млн рублей, которые «потерялись» в 2016 году и которые придется заплатить горожанам в 2017.

Собственно, из той публикации внимание привлекла такая новость: Озерский городской округ – единственная территория Челябинской области, где часть управляющих компаний не начисляла весь прошлый год ОДН по электроэнергии. Прокуратура Озерска запретила «Челябэнергосбыту» напрямую начислять ОДН населению. В итоге ОДН по электроэнергии не выставляли ни УК (кроме УО «ОзерскСтройЖилСервис»), ни гарантирующий поставщик – ПАО ЧЭС. Сейчас в суде находится несколько исков на общую сумму более 20 млн рублей, и по результатам решения суда должна быть поставлена точка в этом вопросе – кто должен начислять ОДН по электроэнергии за 2016 год – управляющие компании или Челябэнергосбыт. Однако, независимо от решения суда, ясно одно – жителям все равно придется заплатить эти 20 млн рублей, только спустя год и через большой скандал, который еще аукнется всем игрокам на рынке озерского ЖКХ.

И вот какие выводы можно сделать из этой истории? Есть ряд очевидных и несколько совсем неочевидных вещей. Очевидно, что такая забота о жителях («оградить их от злобного ОДН») оборачивается гораздо большими проблемами в будущем. Фактически, сейчас многие озерчане думают, что прокуратура «отменила» ОДН и очень удивятся, когда снова увидят эту строчку в своих квитанциях. Конечно, заплатят по данным счетам очень немногие, зато нам обеспечены скандалы и разборки на городских сайтах и очень напряженные отношения между жителями и работниками управляющих компаний. Более того, если суды решат, что выставлять ОДН за 2016 год должны именно УК, мы прогнозируем резкое падение собираемости платы, а значит, недосборы лягут тяжкой ношей на шею управляющих компаний, что может окончательно подкосить их финансовое состояние – ведь Энергосбыт выставит УК «полновесные» счета, и сможет в дальнейшем просто банкротить озерские управкомпании. Чем это может закончиться, даже представлять не хочется – вот сейчас все жалуются на то, что дворы не чистятся ото льда, люди падают и травмируются, ходить невозможно… Но сейчас хоть что-то делается для жителей (хотя, конечно, недостаточно оперативно), но после банкротства УК делаться не будет вообще НИЧЕГО. Мы этого хотим для наших домов?

И третье, самая неочевидная вещь, – многие не понимают, зачем вообще нужны эти ОДН? Жители считают, что на них наживаются «злобные» ресурсоснабжающие компании, извлекающие дополнительные доходы из платежеспособного населения (кто не платит за квартиру, ОДН тоже не оплачивает, естественно). Если смотреть поверхностно, то так и есть – и, разумеется, эта ситуация вызывает справедливое возмущение, а главное – ощущение тотального бессилия, ведь сделать-то с «этими кровопийцами» ничего нельзя – плати и все! Однако более глубокий взгляд говорит, что не все так однозначно, и главное, можно кое-что предпринять для защиты от «жадности» РСО, того же Энергосбыта.

Плату за ОДН (общедомовые нужды) можно рассматривать как стимул к энергосбережению. Ни для кого не секрет, что наш жилой фонд (особенно старой постройки) крайне энергозатратен, не эффективен – просто когда строились эти здания, никто особо не задумывался об энергоэффективности, ресурсы были дешевые и их было хоть отбавляй! Сейчас ситуация другая – и тепло, и электричество достаточно дорогие ресурсы и к тому же все время дорожают, вслед за газом. Чтобы оплачивать только то, что вы реально потребили, необходимо установить счетчики – причем желательно и на квартиру, и на дом. Те счастливые потребители, которые установили счетчики на воду в своих квартирах, сразу же почувствовали ощутимую разницу в платежах, ведь раньше они платили по нормативу, серьезно завышенному (по воде это 400 литров в день (!) на 1 человека, прописанного в квартире). Та же логика действует и в отношении общедомовых нужд: если нет прибора-счетчика, значит, начисления происходят по нормативу, который во много раз завышен от реального потребления. Значит, нужен общедомовый счетчик, и еще система энергосберегающих мероприятий, чтобы платить по показаниям счетчика, то есть только за то, что вы реально потребили в доме.

Осталось понять, кто должен заплатить за установку общедомового счетчика. Было счастливое время в 2011-2013 годах, когда деньги на установку ОПУ по э/энергии выделись из областного бюджета, причем не только на ОПУ, но и на систему автоматического контроля и учета энергии (АСКУЭ), что позволяет снимать и передавать показания приборов автоматически, без участия человека. Так вот, наши ближайшие соседи – кыштымцы смогли оснастить ВЕСЬ частный сектор города ОПУ и АСКУЭ за счет областного бюджета: «Не только сами счётчики устанавливаются совершенно бесплатно, но и замена ветхих вводов в дома потребителей ничего не будет им стоить. Наша обязанность – поставлять качественную электроэнергию», - заявил в интервью начальник Кыштымских районных электрических сетей ООО «АЭС Инвест» Павел Титов.

В Озерске 13 многоквартирных домов также смогли получить чудо-технику по этой программе: ул.Набережная, 2; Ленина, 17, 36, 45, 47; Октябрьская, 14; Пушкина, 8; Советский переулок, 4; Советская, 18; Строительная, 42; Блюхера, 1; Бажова, 32, 34, но потом в бюджете деньги на эти цели закончились… Но есть примеры и самостоятельного решения вопроса жителями – когда сами скидывались на ОПУ. В Озерске это адреса: ул. Космонавтов, 7, проезд Комсомольский, 11, ул. Лермонтова, 8, проспект Ленина, 28, ул. Мира, 5, ул. Шолохова, 18. То есть, в принципе, это возможно, несмотря на весь скепсис относительно способности озерских людей самостоятельно решить свои проблемы, – бытует мнение (и очень популярное), что наши люди ждут решения от властей, сами ничего не предпринимают. Оказывается, когда «припечет», и находятся инициативные жители, все можно решить.

Есть еще один аргумент, зачем надо устанавливать общедомовые приборы учета сейчас – это введение повышающих коэффициентов в домах, где нет ОДПУ. То есть теперь за ОДН мы будем платить не 100% начислений по нормативу, а 150%. Поэтому целесообразно ОДПУ на э/энергию все-таки установить (там, где это технически возможно, если же невозможно, нужен акт обследования – для этого вам надо обратиться в свою управляющую компанию) – это не так дорого стоит, зато в перспективе вы будете значительно экономить на ОДН. Пока же стоит морально приготовиться к тому, что с марта придется оплачивать ОДН за 2016 год (иначе будет копиться задолженность), а главное, осознать, что только в наших руках инструмент реальной защиты своих экономических интересов – это знания, активность и приборы учета.

Евгений Шитиков