Сказки о пернатых в ближайшие выходные

4 и 5 марта в театре кукол вас вновь ждут два спектакля:

4 марта, в 11.00 – спектакль «Петушок – Золотой гребешок” (для детей с 5 лет);

5 марта, в 11.00 – спектакль «Серая Шейка” (для детей с 5 лет).

"Петушок – Золотой гребешок"

Режиссер-постановщик – Дмитрий Ерохин

Художник-постановщик – Екатерина Трифанова

Музыкальное оформление – Сергей Гальперин

Художник по свету – Анатолий Пристай (Челябинск)

Традиционная сюжетная линия, повествующая о трех друзьях Коте, Дрозде и Петушке, ко-торого похитила хитрая Лиса, в спектакле сохранена. Но благодаря сценическому воплощению сказка обрастает новыми символами и смыслами.

С давних мифологических и фольклорных времен Петушок являлся символом утренней зари, солнца и света, так как он провозглашает восход солнца, пробуждая всех. Его образ неизменно связан с домом: он его страж и хозяин, поэтому в сказке именно Петушок остается домовничать.

Но миру дома в русских народных сказках всегда противостоит мир тьмы – дремучий, дикий, первозданный лес, откуда и появляется Лиса. Это противостояние света и тьмы, дома и леса заложено и в декорациях, выполненных художником-постановщиком Екатериной Трифановой в стилизации традиций народных промыслов. Поэтому так важно спасти Петушка из коварных лап Лисы. Ибо иначе день (свет, солнце) померкнет, и воцарится тьма, характерная для лесной чащо-бы, во всем мире. Так проверяется и дружба Кота, Дрозда и Петуха.

Действующие лица и исполнители:

Петушок – Роман Соловьев

Лиса – Светлана Трофимова-Ерохина

Кот – Сергей Гальперин

Дрозд – Игорь Филимонцев

Продолжительность спектакля – 40 мин без антракта.

«Серая Шейка»

Сценография, постановка, куклы и музыкальное оформление – Ольга Сидоренко.

Красота природы таится в завораживающем танце осенних листьев, серебристом инее, трепетном свете луны, отраженном в замерзающей реке…

Именно с этого времени года начинается трогательная добрая история о маленькой уточке по имени Серая Шейка. Но для нее это преображение природы может закончиться печально: у Серой Шейки сломано крылышко, она не может со своей семьей отправится в дальний путь, и поэтому обречена…

Пробудить искреннее сострадание к участи маленькой уточки и хочет этот спектакль. Внимательно и восхищенно вглядываясь в разноликую жизнь природы, зритель переживает целую эмоциональную палитру настроений.

Роли исполняют:

Татьяна Белка

Екатерина Замула

Регина Кадырова

Дмитрий Ерохин

Игорь Шестаков

Продолжительность спектакля 40 мин без антракта.

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