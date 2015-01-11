Егоза. Планы на март

Дорогие наши гости, друзья!

На этой неделе ГЛК "Егоза" ждет Вас:

3 марта с 12:00 до 18:00

4 марта и 5 марта с 10:00 до 18:00

На следующей неделе:

8 марта, в Международный женский день, мы также будем работать для вас с 10:00. Милых женщин будут ждать в этот день поздравления и сюрпризы.

10 марта работаем с 12:00, 11 и 12 марта - с 10:00 до 18:00.

На воскресенье, 12 марта, у нас запланированы:

1. Соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине параллельный слалом. К участию приглашаются все желающие! Регистрация участников с 9:30, старт в 11:00.

2. Карнавал. Да, да, да.... тот, что корнями уходит в далекие 80-ые))) Мы приглашаем всех проявить фантазию и приехать покататься в необычных костюмах... За самый лучший костюм - приз!)))

Спонсор соревнования и карнавала - магазин REFORMA BOARDSHOP (г.Озерск).

http://glk-egoza.ru