Егоза. Планы на март

Дорогие наши гости, друзья!
На этой неделе ГЛК "Егоза" ждет Вас:
3 марта с 12:00 до 18:00
4 марта и 5 марта с 10:00 до 18:00
На следующей неделе:
8 марта, в Международный женский день, мы также будем работать для вас с 10:00. Милых женщин будут ждать в этот день поздравления и сюрпризы.
10 марта работаем с 12:00, 11 и 12 марта - с 10:00 до 18:00.
На воскресенье, 12 марта, у нас запланированы:
1. Соревнования по горным лыжам и сноуборду в дисциплине параллельный слалом. К участию приглашаются все желающие! Регистрация участников с 9:30, старт в 11:00.
2. Карнавал. Да, да, да.... тот, что корнями уходит в далекие 80-ые))) Мы приглашаем всех проявить фантазию и приехать покататься в необычных костюмах... За самый лучший костюм - приз!)))
Спонсор соревнования и карнавала - магазин REFORMA BOARDSHOP (г.Озерск).
http://glk-egoza.ru
Ключевые теги: Егоза.
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