Уважаемые жители Озерского городского округа!

Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов предлагает стационарные услуги с постоянным проживанием для пожилых родственников и граждан, оказавшихся в трудной ситуации.

Комфортные условия, сбалансированное и полноценное питание, круглосуточный медицинский уход.

По всем вопросам обращаться по тел. 9-58-66, 9-52-20.

Документы для оформления можно получить в Управлении социальной защиты по ул. Космонавтов, 20 каб. 226.

Телефон для справок 6-33-16.

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа