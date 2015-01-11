Уважаемые жители Озерского городского округа!
Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов предлагает стационарные услуги с постоянным проживанием для пожилых родственников и граждан, оказавшихся в трудной ситуации.
Комфортные условия, сбалансированное и полноценное питание, круглосуточный медицинский уход.
По всем вопросам обращаться по тел. 9-58-66, 9-52-20.
Документы для оформления можно получить в Управлении социальной защиты по ул. Космонавтов, 20 каб. 226.
Телефон для справок 6-33-16.
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа
Ключевые теги: Озерский дом-интернат.
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