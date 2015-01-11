Областная общественная организация Конгресс татар Челябинской области при поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области объявляет о начале приема анкет на участие в региональных конкурсах: «Татар кызы-2017» («Татарочка-2017»), «Татар егете-2017» («Удалой джигит-2017»).

Задача конкурсов развивать народную культуру, сохранять ее традиции, активизировать интерес молодёжи к историко-культурному наследию, обогатить участников конкурсов новыми знаниями и навыками, сформировать осознанное отношение к ценностям семьи, традиционному семейному укладу, способствовать укреплению положительного имиджа Челябинской области как региона межнационального согласия и мира.

В конкурсе принимают участие молодые люди (девушки, юноши) в возрасте от 18 до 28 лет, являющиеся жителями Челябинской области и Уральского региона.

Для участия необходимо в срок до 01.04. 2017 г. зарегистрировать свою анкету на сайтах конкурса: www.congresstatar74.ru, www.tatarochka.com, а также стать участником официальной группы Конгресса татар Челябинской области в социальной сети ВКонтакте.

Регистрация анкеты включает в себя: заполнение конкурсной анкеты по форме оргкомитета (на сайтах); прикрепление к заявке трех фотографий, указанных параметров, раскрывающих образ участника (информация в анкете участника). Проверить регистрацию анкеты можно по телефонам в Челябинске: +7 (351) 729-32-76, 729-32-78.

Отборочный тур в Озерске пройдет в ДК «Маяк» 26 марта 2017 года, справки по тел: 2-19-70.

Во время творческих состязаний участники должны будут продемонстрировать знание традиций и обычаев народа, умение презентовать себя, творческие способности, стремление к новым знаниям.

08 апреля 2017 состоится областной отборочный тур, победители которого примут участие в конкурсных этапах «Татар кызы-2017» («Татарочка-2017»), «Татар егете-2017» («Удалой джигит-2017»).

Для участников областного отборочного тура установлен организационный взнос в размере 500 рублей. Он должен быть внесен в месте проведения областного отборочного тура в день его проведения.

Положения о конкурсах и другая необходимая информация расположены на сайтах: www.congresstatar74.ru, www.tatarochka.com. Следите за информацией о конкурсах в официальной группе Конгресса татар Челябинской области в социальной сети ВКонтакте, в ленте новостей на сайтах www.congresstatar74.ru, www.tatarochka.com.

Контакты оргкомитета «Татар кызы-2017» («Татарочка-2017»), «Татар егете-2017» («Удалой джигит-2017»):

+7 (351) 729-32-76, 729-32-78, e-mail: [email protected]