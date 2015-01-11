Очередная победа наших студентов

Нам очень приятно сообщить, что хор нашего колледжа под руководством Татьяны Горячевой, концертмейстер Лина Сабитова, стал Лауреатом I премии международного детского и юношеского интернет-конкурса «Планета талантов-2017».

Критерии оценки за конкурсное исполнение – это уровень владения техникой вокала, чистота интонации, воплощение художественного образа в исполняемом произведении, исполнительская культура, качество музыкального сопровождения.

Все члены жюри единогласно оценили выступление нашего хора на «отлично»! Кроме того в сертификате участия есть итоговое мнение жюри: «Все есть – единое звучание, динамика, четкая, органичная выстроенность формы, красиво, богато звучащая середина. Звучание хора в целом полноценно, насыщенно». Подобную оценку без единого замечания не часто услышишь даже на обычных концертах!

Кроме хора, в этом конкурсе принимала участие студентка 4 курса отделения хорового дирижирования Диана Юсупова. В ее исполнении прозвучало произведение А. Даргомыжского «Я все еще его люблю».

Диана тоже стала Лауреатом I премии! Это ее первое участие в Международном конкурсе. Педагог Дианы по вокалу – Татьяна Горячева, концертмейстер – Ирина Борейко. Жюри оставило очень хороший отзыв о пении Дианы: «Голос звучит полно, красиво, хорошая дикция, музыкальное интонирование». Мы рады, что наших студентов оценивают столь высоко!

От всей души поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших творческих успехов!

Людмила Черепкова,

заведующая отделением хорового дирижирования,

заслуженный работник культуры РФ

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