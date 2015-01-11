В квитанциях от ММПКХ за февраль указаны ошибочные начисления. Видео

Вниманию жителей города, проживающих в квартирах, оборудованных водосчетчиками!
Руководство ММПКХ приносит свои извинения за ошибочные начисления, отраженные в платежных квитанциях за февраль 2017 года, вызванные сбоем в банковском программном обеспечении.
Разъясняем, что не подлежат оплате суммы, обозначенные как «НАЧИСЛЕНИЯ ИПУ» в строках:
– горячее водоснабжение,
– водоснабжение ( холодная вода),
– водоотведение.
В образце квитанции эти строки выделены красным цветом.
Перед совершением платежа данные суммы необходимо вычесть из итоговой суммы, указанной в квитанциях к оплате за месяц.
В квитанциях за март будут отражены все необходимые перерасчеты, связанные с устранением ошибочных начислений.
http://www.ozerskadm.ru
9 марта начальник отдела сбыта ММПКХ Игорь Фролов дал разъяснения по ошибочным начислениям, отраженным в платежных квитанциях за февраль 2017 года.
Ключевые теги: квитанции.
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