В квитанциях от ММПКХ за февраль указаны ошибочные начисления. Видео

Вниманию жителей города, проживающих в квартирах, оборудованных водосчетчиками!

Руководство ММПКХ приносит свои извинения за ошибочные начисления, отраженные в платежных квитанциях за февраль 2017 года, вызванные сбоем в банковском программном обеспечении.

Разъясняем, что не подлежат оплате суммы, обозначенные как «НАЧИСЛЕНИЯ ИПУ» в строках:

– горячее водоснабжение,

– водоснабжение ( холодная вода),

– водоотведение.

В образце квитанции эти строки выделены красным цветом.

Перед совершением платежа данные суммы необходимо вычесть из итоговой суммы, указанной в квитанциях к оплате за месяц.

В квитанциях за март будут отражены все необходимые перерасчеты, связанные с устранением ошибочных начислений.

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9 марта начальник отдела сбыта ММПКХ Игорь Фролов дал разъяснения по ошибочным начислениям, отраженным в платежных квитанциях за февраль 2017 года.