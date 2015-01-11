Губерния В Челябинске стартовал открытый национальный архитектурный конкурс 7 марта стартовал первый национальный архитектурный конкурс на разработку концепций развития ключевых общественных пространств в 15 городах России, сообщают организаторы. Конкурс проходит при поддержке министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации и организован АИЖК и КБ «Стрелка». Предложить идеи благоустройства общественных пространств можно для следующих городов: Астрахань, Владимир, Владикавказ, Волгоград, Ижевск, Калуга, Кемерово, Липецк, Ставрополь, Рязань, Томск, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск. 18 апреля заканчивается прием конкурсных предложений. Финалисты будут определены в конце апреля. В Челябинске участникам конкурса предлагается разработать проект благоустройства площади Революции площадью 7,8 га. Работы будут закончены в 2017 году. «Впервые в России проводится открытый конкурс для архитекторов сразу в 15 крупных городах России. Конкурс дает прекрасную возможность, с одной стороны, повысить качество благоустройства этих городов, с другой стороны, дать импульс дальнейшему развитию городской среды в масштабах всей страны. Выбранные проекты будут реализованы в текущем году, и мы рассматриваем возможность финансирования, в том числе за счет привлечения федеральных субсидий на благоустройство, – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. – Реализованные при поддержке местных администраций архитектурные проекты благоустройства улиц, площадей, парков, набережных пополнят библиотеку Минстроя РФ в области лучших практик по развитию городских пространств. Это уникальная возможность для состоявшихся и молодых российских архитекторов принять участие в таком масштабном национальном проекте по преобразованию городов нашей страны, и это вызовет серьезный отклик со стороны профессионального сообщества». Победитель в каждом городе будет определен в ходе голосования жюри. От федерального правительства в состав жюри входят представители Минстроя РФ, а также – АИЖК. Со стороны регионов это администрации и эксперты в архитектуре и градостроительстве — те, кто хорошо знаком со спецификой родного города. Общий призовой фонд составит 12 млн рублей. Финалист, предложивший лучшую по мнению жюри идею, получает вознаграждение в 400 тыс. рублей и контракт на разработку дизайн-проекта. За второе и третье место победители получают денежные призы в размере 300 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно. Архитекторы, занявшие второе и третье места, также получают возможность проектирования других городских общественных пространств. Таким образом, в течение ближайших лет в городах появятся новые городские пространства, места притяжения для жителей городов. Так, 15 мая в Саратове в рамках форума «Среда для жизни. Квартира и город» состоится церемония награждения победителей конкурса. Условия участия, список жюри и другие подробности — на официальном сайте конкурса. «Мы объявляем конкурс открытым и начинаем прием заявок. Территории благоустройства выбраны антропологами совместно с местными жителями по итогам исследований, и именно они в будущем станут визитными карточками своих регионов. Через эти пространства ежедневно проходят тысячи жителей, которые сразу заметят изменения. Город должен быть комфортным, и это ключевой критерий, по которому будут оцениваться концепции участников. К тому же работа с общественными пространствами — вопрос не столько красоты и эстетики, сколько развития. В конечном итоге благоустроенный город — это экономически успешный город», – рассказал генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-startoval-otkrytyy-nacionalnyy-arhitekturnyy-konkurs-37330 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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